Servizi sociali in difficoltà: nota congiunta dei Comuni di Mattinata e Monte Sant’Angelo denuncia gravi criticità nell’Ambito di Manfredonia

MANFREDONIA – Una comunicazione ufficiale, a firma dei Comuni di Mattinata e Monte Sant’Angelo, entrambi amministrati da coalizioni politiche dello stesso orientamento dell’attuale amministrazione comunale di Manfredonia, è stata acquisita regolarmente al protocollo del Comune sipontino.

La nota, dai toni istituzionali ma estremamente chiari, segnala gravi disfunzioni nel funzionamento dei servizi sociali dell’Ambito territoriale di zona, di cui Manfredonia è ente capofila. In particolare, si parla esplicitamente di “deficienze enormi” tali da compromettere “l’efficacia e la credibilità dell’intero sistema”.

Nel mirino dei due Comuni, l’Ufficio di Piano, struttura tecnica e gestionale dei servizi sociali, incardinato proprio presso il Comune di Manfredonia. A guidarlo sono il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Sociali, che esercitano funzioni di indirizzo e responsabilità nella gestione del comparto welfare dell’intero Ambito.

La presa di posizione dei due enti è significativa non solo per la gravità delle criticità evidenziate, ma anche per il contesto politico: si tratta, infatti, di una segnalazione interna, proveniente da soggetti amministrativi formalmente alleati, che rompe il silenzio istituzionale e pone interrogativi urgenti sulla tenuta e sulla governance dell’intero sistema sociale locale.

I consiglieri comunali di Forza Italia di Manfredonia, commentando la vicenda, esprimono forte preoccupazione e si domandano se sia ancora possibile collaborare con una gestione che – a loro dire – non solo genera criticità, ma tende a non renderle note all’opinione pubblica.

Gli stessi consiglieri non escludono di chiedere le dimissioni degli amministratori responsabili, sottolineando – come già avvenuto in altre circostanze – la necessità di un cambio di passo radicale, fondato su competenza, trasparenza e rispetto degli impegni verso i cittadini più fragili.

La questione rimane aperta e merita ora un chiarimento istituzionale, non solo da parte dei vertici dell’Ambito, ma anche in sede di Consiglio comunale e nell’ambito della Conferenza dei Sindaci.