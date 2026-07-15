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Home // Cronaca // 41enne originario di Manfredonia arrestato a Reggio Emilia: dovrà scontare oltre sei anni di carcere

CARCERE MANFREDONIA 41enne originario di Manfredonia arrestato a Reggio Emilia: dovrà scontare oltre sei anni di carcere

L'uomo, domiciliato nel capoluogo emiliano, dovrà espiare una pena residua di 6 anni, 7 mesi e 19 giorni di reclusione

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, ph: http://2.bp.blogspot.com)

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, non riferita al testo, ph: http://2.bp.blogspot.com)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

REGGIO EMILIA – I Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia hanno arrestato un 41enne originario di Manfredonia, destinatario di un provvedimento di esecuzione pena emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

L’uomo, domiciliato nel capoluogo emiliano, dovrà espiare una pena residua di 6 anni, 7 mesi e 19 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 5.000 euro, in seguito al cumulo di cinque condanne divenute definitive per reati commessi tra il 2013 e il 2019 a Manfredonia. Le sentenze riguardano episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il provvedimento di carcerazione è stato disposto perché, una volta unificate le condanne, la pena complessiva supera i quattro anni di reclusione, circostanza che esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione prevista in determinati casi.

Dopo essere stato rintracciato dai militari dell’Arma, il 41enne è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito nel carcere di Reggio Emilia, dove sconterà la pena residua. Lo riporta TeleTricolore, Stampa Reggiana.

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