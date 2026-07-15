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TORREMAGGIORE "NOTTE ROSA" A Torremaggiore “Notte Rosa in Festival – Seconda Edizione”, uno degli eventi più attesi dell’estate

Il programma prevede un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere tutte le età

"Notte Rosa in Festival - Seconda Edizione", uno degli eventi più attesi dell'estate

"Notte Rosa in Festival - Seconda Edizione", uno degli eventi più attesi dell'estate

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Cronaca // Eventi //

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha richiamato migliaia di persone nel centro cittadino, Torremaggiore si prepara a vivere una nuova straordinaria notte di festa. Sabato 25 luglio 2026, a partire dalle ore 20.00, torna la “Notte Rosa in Festival – Seconda Edizione”, uno degli eventi più attesi dell’estate inserito nel cartellone di TorrEstate 2026.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio e il contributo del Comune di Torremaggiore – Assessorato al Commercio, trasformerà piazza Incoronazione, corso Matteotti e corso Italia in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, spettacolo, animazione e intrattenimento accompagneranno cittadini, famiglie, turisti e visitatori fino a tarda sera.

Il programma prevede un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere tutte le età: street foodnegozi apertimusica dal vivoartisti di stradarobot show, un’ampia area dedicata ai bambini con il Villaggio Luna Park Show e, a chiudere la serata, il coinvolgente spettacolo musicale “Napul’è – La prima festa partenopea d’Italia”, che porterà nel cuore della città tutta l’energia, i colori e le sonorità della tradizione napoletana.

La Notte Rosa in Festival rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio, valorizzazione del commercio locale e animazione del centro urbano, confermando la volontà dell’Amministrazione Comunale di investire in eventi capaci di creare socialità, attrarre visitatori e sostenere le attività economiche cittadine.

Il Sindaco Emilio Di Pumpo dichiara: «La Notte Rosa è ormai uno degli appuntamenti simbolo dell’estate torremaggiorese. Invitiamo cittadini, turisti e visitatori a trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della condivisione. Torremaggiore saprà accogliere tutti con il calore, l’ospitalità e l’entusiasmo che da sempre contraddistinguono la nostra comunità.»

L’Assessore al Commercio Annalisa Costantino aggiunge: «Abbiamo lavorato per organizzare un evento capace di coinvolgere famiglie, giovani e bambini, offrendo una serata ricca di spettacoli, musica e occasioni per vivere il nostro centro cittadino. Sarà una grande festa che valorizza il commercio locale e invita tutti a scoprire e vivere Torremaggiore.»

L’ingresso è gratuito e l’invito è rivolto a tutti: sabato 25 luglio Torremaggiore vi aspetta per vivere insieme una notte di emozioni, spettacolo e divertimento nel cuore della città.

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