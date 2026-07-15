Edizione n° 6128

BALLON D'ESSAI

DI MAURO // Il Parco del Gargano non ha bisogno di un presidente. Ha bisogno di un presidente statista
15 Luglio 2026 - ore  18:44

CALEMBOUR

ANDRIA Q8 // Andria, assalto armato a un distributore Q8 sulla tangenziale: banditi in fuga con l’incasso
15 Luglio 2026 - ore  12:52

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Alla scoperta del Gargano sotterraneo: tornano le visite guidate alla Grotta di Pian della Macina

GROTTA PIAN MACINA Alla scoperta del Gargano sotterraneo: tornano le visite guidate alla Grotta di Pian della Macina

Il Gruppo Speleologico ARGOD, in collaborazione con il Comune e la Proloco di San Nicandro Garganico, presenta due appuntamenti speciali

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

San Nicandro Garganico (FG) – Un viaggio straordinario tra scienza, storia ed esplorazione nel cuore del Promontorio. Il Gruppo Speleologico ARGOD annuncia l’apertura delle prenotazioni per le visite guidate alla Grotta di Pian della Macina, un autentico gioiello del carsismo pugliese.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Nicandro Garganico e organizzata in sinergia con la locale Proloco, si snoderà in due appuntamenti estivi, previsti per giovedì 23 luglio e venerdì 21 agosto. A partire dalle ore 16:30 e fino alle 20:30, speleologi esperti accompagneranno i visitatori in un percorso guidato suddiviso in turni della durata di un’ora ciascuno. Durante l’esplorazione verranno svelati i segreti geologici, la morfologia e la delicata bellezza di un ecosistema ipogeo unico nel suo genere.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per appassionati di natura, turisti e residenti che desiderano conoscere l’ambiente sotterraneo della Puglia, vivendo da vicino l’emozione dell’esplorazione in totale sicurezza. Il filo conduttore dell’iniziativa unisce l’emozione della scoperta alla promozione di una cultura di profondo rispetto e tutela del patrimonio naturale.

Alla scoperta del Gargano sotterraneo: tornano le visite guidate alla Grotta di Pian della Macina
Alla scoperta del Gargano sotterraneo: tornano le visite guidate alla Grotta di Pian della Macina

Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti e preservare l’integrità del delicato ambiente carsico, le visite guidate sono a numero chiuso e richiedono la prenotazione obbligatoria. Le iscrizioni si apriranno ufficialmente una settimana prima di ciascun evento e dovranno essere effettuate tramite la compilazione di un modulo telematico disponibile all’indirizzo internet bit.ly/piandellamacina2026.

Al fine di consentire uno svolgimento ottimale delle attività, gli organizzatori ricordano che per accedere alla grotta è obbligatorio munirsi di scarpe comode, preferibilmente da trekking, e di un abbigliamento idoneo all’ambiente ipogeo.

Per ulteriori informazioni e per seguire gli aggiornamenti sull’evento, è possibile fare riferimento ai canali di comunicazione ufficiali del Gruppo Speleologico ARGOD.

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO