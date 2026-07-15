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NUOVE ASSUNZIONI Ambito territoriale sociale di Manfredonia: concluse le procedure per 8 nuove assunzioni

Con la determinazione dirigenziale n. 1475 del 9 luglio 2026 è stato perfezionato l'ingresso delle nuove figure professionali nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni

Manfredonia, Delle Rose: “Nuovi profili professionali per rafforzare i servizi sociali”

Sara Delle Rose, Assessora al personale del Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Sara Delle Rose

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

​Si è concluso oggi l’iter amministrativo che consentirà il rafforzamento della struttura tecnica e professionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Manfredonia attraverso l’assunzione a tempo pieno e determinato di otto specialisti d’ambito, grazie a risorse interamente finanziate dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 (FSE+).

​Con la determinazione dirigenziale n. 1475 del 9 luglio 2026 è stato perfezionato l’ingresso delle nuove figure professionali nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, nell’ambito delle misure di potenziamento dei servizi sociali territoriali previste dalla programmazione nazionale ed europea .
​Le assunzioni, della durata di 36 mesi, sono destinate esclusivamente alle attività dell’Ambito Territoriale Sociale di Manfredonia e rappresentano un significativo investimento sulle politiche di inclusione e contrasto alla povertà nei comuni dell’Ambito .
​L’investimento complessivo ammonta a 1.382.839,70 euro ed è interamente coperto da fondi comunitari, senza alcun onere a carico del bilancio comunale.

​Le nuove professionalità entrate in servizio a partire dal 13 luglio 2026 sono :
-​n. 2 Funzionari Amministrativi: dott.ssa F. R. Antonacci e dott.ssa M. Urbano;
-​n. 2 Funzionari Contabili: dott.ssa A. Li Bergolis e dott.ssa A. G. Modola
-​n. 3 Funzionari Educatori socio-pedagogici: dott.ssa A. Capacchione, dott.ssa M. Fuso e dott.ssa A. Frisoli;
-​n. 1 ulteriore figura specialistica prevista dal programma di rafforzamento dell’Ambito.

La dichiarazione dell’Assessora al Personale Sara Delle Rose: “Abbiamo intercettato una procedura ministeriale complessa . Queste non sono assunzioni comunali generiche, ma risorse strategiche “di ambito” dedicate al welfare territoriale . Con l’ingresso di educatori, amministrativi e contabili diamo una risposta immediata e di alto profilo professionale per sostenere i servizi d’assistenza e le famiglie in difficoltà per i prossimi tre anni!”​Soddisfazione è stata espressa dal Comune di Manfredonia, capofila, e dai Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta.

2 commenti su "Ambito territoriale sociale di Manfredonia: concluse le procedure per 8 nuove assunzioni"

  1. Tutte queste assunzioni ma per il ritiro di una carta di identità bisogna ancora attendere mesi e mesi, quando invece nei paesi militrofi basta qualche giorno.

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