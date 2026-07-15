Restringimenti di carreggiata, limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso in diversi punti della SS16 e della Tangenziale Est. Gli interventi rientrano nel programma di manutenzione straordinaria dell’Anas.

FOGGIA – Cambia la viabilità sulla Tangenziale di Foggia e lungo alcuni tratti della SS16 Adriatica. Sono infatti entrate in vigore le modifiche predisposte da Anas per consentire l’esecuzione di un articolato programma di manutenzione straordinaria che interesserà uno dei principali nodi della rete stradale cittadina e provinciale.

L’obiettivo degli interventi è migliorare la sicurezza e la qualità dell’infrastruttura attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale dell’asse principale e dei cordoli portabarriera delle opere di sottopasso, lavori che richiedono inevitabilmente una diversa organizzazione della circolazione veicolare.

Le limitazioni riguardano diversi punti strategici della viabilità. In particolare sono previsti restringimenti di carreggiata sulla rampa di uscita dalla SS16 in direzione Manfredonia, sulla rampa di immissione della Tangenziale Est verso Bari, sull’accesso da Corso del Mezzogiorno in direzione Manfredonia e sull’ingresso della SS16 verso il centro abitato di Foggia.

Per garantire la sicurezza degli automobilisti e degli operatori impegnati nel cantiere, Anas ha predisposto una specifica segnaletica temporanea con limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari e divieto di sorpasso nelle aree interessate dai lavori.

Le modifiche alla circolazione sono scattate alle ore 9 del 15 luglio e resteranno in vigore fino alle 17.30 del prossimo 2 ottobre, salvo eventuali aggiornamenti legati all’andamento delle lavorazioni. Durante questo periodo gli automobilisti dovranno prestare particolare attenzione alla segnaletica di cantiere e programmare eventuali tempi di percorrenza più lunghi, soprattutto nelle ore di maggiore traffico.

L’intervento rientra nel piano di manutenzione predisposto da Anas per incrementare i livelli di sicurezza e conservazione della rete stradale, con opere che interesseranno alcune delle infrastrutture più trafficate dell’area foggiana.

La Tangenziale di Foggia rappresenta infatti uno snodo fondamentale per i collegamenti tra il capoluogo, la direttrice per Manfredonia e quella verso Bari. Per questo motivo l’azienda invita gli utenti della strada a rispettare rigorosamente le prescrizioni temporanee e a moderare la velocità durante l’attraversamento delle aree di cantiere.

I lavori, una volta conclusi, consentiranno di migliorare le condizioni della pavimentazione e delle strutture di sottopasso, aumentando sicurezza e comfort di marcia lungo uno dei principali assi viari della Capitanata.