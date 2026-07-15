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ANDRIA Q8 Andria, assalto armato a un distributore Q8 sulla tangenziale: banditi in fuga con l’incasso

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della rapina e identificare i responsabili.

IMMAGINE DI REPERTORIO, lucera

immagine di repertorio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Andria // Cronaca //

ANDRIA – Attimi di paura nella tarda serata di martedì 14 luglio lungo la tangenziale di Andria, dove due rapinatori armati hanno assaltato una stazione di servizio Q8, riuscendo a fuggire con il denaro contenuto nella cassa.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi, con il volto coperto e armati di una pistola e di un coltello, hanno fatto irruzione nell’area di servizio sorprendendo il dipendente in turno. Sotto la minaccia delle armi, l’uomo è stato costretto a consegnare l’incasso senza poter opporre resistenza.

Ottenuto il bottino, i due sono fuggiti rapidamente, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti e approfittando del buio. L’entità della somma sottratta non è stata resa nota.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della rapina e identificare i responsabili.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti presso il distributore e nelle aree limitrofe, oltre a raccogliere eventuali testimonianze utili a ricostruire i movimenti dei due banditi prima e dopo il colpo.

Al momento non risultano feriti. Lo riporta BATmagazine.it.

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