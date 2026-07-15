Cerignola, bici elettrica travolge due anziani davanti alla Villa Comunale: uno finisce in ospedale

CERIGNOLA (FG) – Momenti di paura nella serata di martedì 14 luglio, davanti alla Villa Comunale di Cerignola, dove una bicicletta elettrica ha investito due persone anziane sedute su una giardiniera. L’incidente si è verificato poco dopo le 20, all’interno della Zona a traffico limitato (Ztl).

Secondo le prime ricostruzioni e alcune testimonianze raccolte sul posto, il giovane alla guida della bici elettrica sarebbe arrivato alle spalle dei due anziani, colpendoli improvvisamente e facendoli cadere a terra.

Ad avere la peggio uno dei due uomini, che nella caduta avrebbe battuto violentemente la testa. L’altra persona coinvolta ha riportato invece una ferita al ginocchio. Immediato l’intervento dei soccorritori: sul luogo dell’accaduto sono giunte due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure e trasferito i feriti per gli accertamenti necessari.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio, ma secondo quanto riferito da alcuni presenti, dopo l’impatto il giovane conducente si sarebbe rialzato, avrebbe rivolto alcune parole offensive alle persone coinvolte e si sarebbe poi allontanato dal luogo dell’incidente.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sul rispetto delle regole all’interno della Ztl del centro cittadino, soprattutto per quanto riguarda la circolazione dei mezzi elettrici. L’incidente, infatti, sarebbe avvenuto in una fascia oraria nella quale, secondo quanto annunciato dall’assessore alla Sicurezza, il transito delle biciclette elettriche non dovrebbe essere consentito.

A destare ulteriore attenzione anche la segnalazione relativa al mezzo coinvolto, che sarebbe risultato privo di targa, elemento che potrebbe complicare le eventuali verifiche sull’identificazione del conducente.

Le autorità competenti stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. L’episodio rappresenta l’ennesimo richiamo alla necessità di garantire maggiore sicurezza nelle aree pedonali e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini.