Rai Puglia entra nel roster dei media partner dell’edizione 2026 del Carpino in Folk, il festival dedicato alla musica popolare e alla world music in programma a Carpino dal 6 al 10 agosto 2026. L’intesa, definita nelle ultime ore, rappresenta un importante riconoscimento per la manifestazione, che da anni promuove e valorizza il patrimonio musicale e culturale del Gargano, con particolare attenzione alla tradizione della “montagna del sole”. Soddisfazione in casa del Carpino in Folk per l’ingresso dell’emittente regionale tra i partner dell’evento, sottolineando come la collaborazione contribuirà a rafforzare la promozione del Festival e del Territorio.

È già al lavoro la macchina organizzativa della prossima edizione, che proporrà un cartellone nel segno dell’incontro tra le sonorità tradizionali garganiche e la world music. Tra gli appuntamenti in programma figurano la serata dedicata alla Voce del Gargano, con gruppi di musica popolare provenienti da tutto il promontorio, i Laboratori di danza sulla Tarantella del Gargano e sulla Pizzica salentina, oltre al Concorso fotografico intitolato a Rocco Draicchio.

Con il coinvolgimento di Rai Puglia, Carpino in Folk consolida ulteriormente il proprio percorso di crescita e si prepara ad accogliere, anche per l’edizione 2026, migliaia di appassionati della musica popolare, confermandosi tra gli appuntamenti culturali di maggiore richiamo dell’estate pugliese.

Info e contatti 320 8288781 direzioneartistica@carpinoinfolk.it