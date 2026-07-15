Edizione n° 6128

BALLON D'ESSAI

DI MAURO // Il Parco del Gargano non ha bisogno di un presidente. Ha bisogno di un presidente statista
15 Luglio 2026 - ore  18:44

CALEMBOUR

ANDRIA Q8 // Andria, assalto armato a un distributore Q8 sulla tangenziale: banditi in fuga con l’incasso
15 Luglio 2026 - ore  12:52

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Festival Carpino in folk, anche Rai Puglia media partner dell’evento

CARPINO FOLK Festival Carpino in folk, anche Rai Puglia media partner dell’evento

Rai Puglia entra nel roster dei media partner dell’edizione 2026 del Carpino in Folk

Festival Carpino in Folk: conclusa l’edizione del Premio Fotografico “Rocco Draicchio”

Festival Carpino in Folk - ph Manuel Mastroiorio - ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

Rai Puglia entra nel roster dei media partner dell’edizione 2026 del Carpino in Folk, il festival dedicato alla musica popolare e alla world music in programma a Carpino dal 6 al 10 agosto 2026. L’intesa, definita nelle ultime ore, rappresenta un importante riconoscimento per la manifestazione, che da anni promuove e valorizza il patrimonio musicale e culturale del Gargano, con particolare attenzione alla tradizione della “montagna del sole”. Soddisfazione in casa del Carpino in Folk per l’ingresso dell’emittente regionale tra i partner dell’evento, sottolineando come la collaborazione contribuirà a rafforzare la promozione del Festival e del Territorio.

È già al lavoro la macchina organizzativa della prossima edizione, che proporrà un cartellone nel segno dell’incontro tra le sonorità tradizionali garganiche e la world music. Tra gli appuntamenti in programma figurano la serata dedicata alla Voce del Gargano, con gruppi di musica popolare provenienti da tutto il promontorio, i Laboratori di danza sulla Tarantella del Gargano e sulla Pizzica salentina, oltre al Concorso fotografico intitolato a Rocco Draicchio.

Con il coinvolgimento di Rai Puglia, Carpino in Folk consolida ulteriormente il proprio percorso di crescita e si prepara ad accogliere, anche per l’edizione 2026, migliaia di appassionati della musica popolare, confermandosi tra gli appuntamenti culturali di maggiore richiamo dell’estate pugliese.

Info e contatti 320 8288781 direzioneartistica@carpinoinfolk.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO