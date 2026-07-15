Foggia, beni comuni urbani: il 24 luglio incontro pubblico a Palazzo di Città sul nuovo Regolamento

FOGGIA – Un momento di confronto aperto tra istituzioni e cittadini per costruire insieme le regole della partecipazione attiva. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico promosso dalla IV Commissione Patrimonio del Comune di Foggia, in programma venerdì 24 luglio, alle ore 10, nell’Aula consiliare di Palazzo di Città, in Corso Giuseppe Garibaldi 58.

L’iniziativa è finalizzata ad acquisire osservazioni, proposte e contributi sulla bozza del Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione nella cura, nella gestione condivisa e nella rigenerazione dei beni comuni urbani, uno strumento destinato a disciplinare il coinvolgimento diretto della comunità nella tutela e nella valorizzazione degli spazi e dei beni di interesse collettivo.

A promuovere l’appuntamento è la IV Commissione Patrimonio, presieduta dal consigliere Pasquale Ciruolo e composta dai consiglieri Benedetto Buenza, Francesco De Vito, Nicola Formica, Paolo Frattulino, Giuseppe Mainiero, Pasquale Rignanese e Concetta Soragnese.

L’obiettivo dell’incontro è quello di favorire un percorso partecipativo che coinvolga cittadini, associazioni, comitati, istituti scolastici ed enti del Terzo Settore, raccogliendo suggerimenti utili a definire un regolamento condiviso e rispondente alle esigenze del territorio.

Il futuro provvedimento punta infatti a diventare uno degli strumenti principali per promuovere la cittadinanza attiva, incentivando forme di collaborazione tra amministrazione comunale e comunità locale nella cura degli spazi pubblici, nella gestione condivisa dei beni comuni e nei processi di rigenerazione urbana.

La consultazione è aperta a tutta la cittadinanza e a tutti i soggetti interessati. L’Amministrazione comunale invita la comunità a prendere parte all’incontro, contribuendo con idee e proposte alla definizione di un regolamento che mira a rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione civica nella città di Foggia.