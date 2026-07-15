FOGGIA – La voce si interrompe, le parole diventano pesanti. Carmine è il papà di Daniele Simone, il giovane rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto il 2 giugno in viale Fortore, a Foggia. Questa mattina ha deciso di rivolgersi direttamente alla città, affidando a un messaggio audio un appello carico di dolore, ma anche di speranza.

«Buongiorno a tutti, sono Carmine, il papà di Daniele Simone, il ragazzo che il 2 giugno ha avuto quel bruttissimo incidente», esordisce.

Poi racconta, con grande fatica, le conseguenze che quell’impatto ha lasciato sul corpo e sulla vita di suo figlio.

«Le conseguenze sono severe e gravissime. Purtroppo Daniele non avrà più la stessa vita di prima».

Daniele viaggiava come passeggero sull’automobile che, dopo un violento impatto contro il muro perimetrale di un edificio, prese fuoco. Il giovane riportò numerose fratture e lesioni al bacino, all’anca e all’omero, oltre a seri problemi a un occhio. Dopo le prime cure fu trasferito al CTO di Torino, dove il 30 giugno è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Il quadro clinico resta estremamente complesso. A spiegarlo, con parole semplici e dolorose, è lo stesso padre.

«Daniele ha perso la funzionalità dell’avambraccio, dal gomito fino alla mano. Due nervi si sono staccati dal midollo spinale e, purtroppo, non ha più questa funzione dell’avambraccio e della mano».

Una condizione destinata a cambiare profondamente il futuro del ragazzo e dell’intera famiglia. Daniele è cosciente, ma davanti a lui si apre un percorso terapeutico ancora lungo, fatto di nuovi interventi, trasferte, cure specialistiche e riabilitazione.

Il prossimo 8 settembre dovrebbe tornare al CTO di Torino, dove i medici tenteranno un nuovo intervento per salvare e ricostruire l’omero. In seguito potrebbero essere necessarie altre operazioni di microchirurgia. Tra le possibilità prospettate dagli specialisti vi sarebbe inoltre, in una fase successiva, il ricorso a una protesi robotica presso una struttura specializzata in Svizzera. Ogni decisione dipenderà dall’evoluzione delle condizioni cliniche e dagli esiti dei prossimi interventi.

Accanto al dolore fisico e psicologico, la famiglia deve affrontare anche il peso economico di un percorso sanitario particolarmente impegnativo. Gli spostamenti fuori regione, i soggiorni, le cure, gli interventi e la futura riabilitazione comportano infatti costi rilevanti.

Per questo Carmine rivolge il suo appello non soltanto agli amici e ai conoscenti, ma a tutta la comunità.

«Mi rivolgo a tutta la città di Foggia, alla provincia, a tutti. Lo faccio questa mattina con il cuore in mano: vi chiedo di sostenerci moralmente ed economicamente».

La commozione prende il sopravvento. Per alcuni istanti diventa difficile perfino continuare a parlare.

«Credetemi, è una situazione molto, ma molto più grande e difficile per noi. Anche in questo momento parlare mi viene difficile».

Non è soltanto una richiesta di aiuto economico. È il bisogno di non sentirsi soli mentre una famiglia cerca di ricostruire, giorno dopo giorno, una quotidianità spezzata improvvisamente.

«Questo è il mio appello. Vi ringrazio tutti e vi abbracciamo tutti. Grazie di cuore».

Nelle ultime ore numerosi cittadini hanno già espresso vicinanza alla famiglia, chiedendo come poter contribuire concretamente. È stata così avviata una raccolta fondi destinata a sostenere le cure, gli interventi, le trasferte e il lungo percorso riabilitativo di Daniele.

COME AIUTARE DANIELE

Chi desidera sostenere Daniele e la sua famiglia può effettuare una donazione utilizzando la causale:

“Un aiuto per Daniele” IBAN: IT 83 V 02008 15713 000401396424

È possibile contribuire anche attraverso la raccolta aperta sulla piattaforma GoFundMe > CLICCA QUI

La famiglia invita chi effettuerà una donazione ad accompagnarla, qualora lo desideri, con un breve messaggio di incoraggiamento per Daniele.

In un momento tanto doloroso, anche un piccolo gesto può trasformarsi in un aiuto concreto. Ma può soprattutto diventare il segno di una città capace di stringersi attorno a un ragazzo e alla sua famiglia, accompagnandoli nel percorso più difficile della loro vita.