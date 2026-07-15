FOGGIA – Oltre cento famiglie e numerose aziende agricole sono senza energia elettrica da quattro giorni nella località Quadrone delle Vigne, lungo via Trinitapoli, alle porte di Foggia. A denunciare la situazione sono i residenti e gli agricoltori della zona, che hanno diffuso una lettera aperta per chiedere un intervento urgente delle istituzioni e del gestore della rete elettrica.

Secondo quanto riferito dai cittadini, il blackout sarebbe stato provocato dal furto di cavi elettrici avvenuto nella notte del 12 luglio. Da quel momento la fornitura di energia non sarebbe stata ancora ripristinata, con pesanti conseguenze sia per le abitazioni sia per le attività agricole.

La situazione, spiegano i firmatari dell’appello, è resa ancora più grave dall’ondata di caldo che sta interessando il territorio. L’assenza di corrente impedisce infatti il funzionamento dei pozzi e degli impianti di irrigazione, mettendo seriamente a rischio le coltivazioni.

«Interi raccolti, frutto di mesi di lavoro e di ingenti investimenti, stanno bruciando sotto il sole e rischiano di andare completamente perduti», denunciano gli agricoltori, evidenziando il pericolo di danni economici rilevanti per il comparto.

Non meno pesanti i disagi per le famiglie. Senza elettricità risultano inutilizzabili autoclavi e sistemi di approvvigionamento idrico, mentre frigoriferi e congelatori sono fuori servizio, con la conseguente perdita di alimenti e medicinali. Le elevate temperature rendono inoltre difficile la permanenza nelle abitazioni prive di ventilatori e condizionatori, con particolari criticità per anziani, bambini e persone fragili.

Nella lettera aperta i residenti lamentano anche quella che definiscono una mancanza di risposte da parte degli enti competenti. «Ad oggi nessuna squadra è intervenuta per avviare i lavori di ripristino della linea. Siamo stati completamente abbandonati a noi stessi», si legge nel documento.

I cittadini chiedono quindi un intervento immediato di E-Distribuzione, del Prefetto di Foggia, del Comune di Foggia e delle autorità competenti affinché venga ripristinata la fornitura elettrica nel più breve tempo possibile e siano adottate tutte le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza.

«Non si tratta soltanto di un grave danno economico per l’agricoltura – concludono i firmatari – ma di una vera emergenza che riguarda la salute, la sicurezza e la dignità delle persone. Non c’è più tempo da perdere».

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte del gestore della rete elettrica in merito ai tempi di ripristino del servizio.

Fonte: lettera aperta dei residenti e degli agricoltori di Quadrone delle Vigne (via Trinitapoli, Foggia).