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Home // Manfredonia // Gemellaggio in fieri tra il Museo della Marineria “Washington Patrignani” di Pesaro e il Museo del Mare di Manfredonia                                                                                                                   

GIOVANNI SIMONE Gemellaggio in fieri tra il Museo della Marineria “Washington Patrignani” di Pesaro e il Museo del Mare di Manfredonia                                                                                                                   

A cura di Giovanni Simone

Gemellaggio in fieri tra il Museo della Marineria “Washington Patrignani” di Pesaro e il Museo del Mare di Manfredonia   

Gemellaggio in fieri tra il Museo della Marineria “Washington Patrignani” di Pesaro e il Museo del Mare di Manfredonia                                                                             

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Con grande piacere abbiamo ricevuto dalla direttrice del Museo della Marineria “Washington Patrignani” di Pesaro, Prof.ssa Maria Lucia De Nicolò, la seguente lettera di sostegno al percorso di crescita del Museo del Mare di Manfredonia:

“Sono ben contenta di appoggiare il vostro lavoro e, con esso, i rapporti di collaborazione concreta fra il vostro Museo, ancora in formazione, e il Museo della Marineria di Pesaro affidato alla mia direzione. Il vostro museo non può chiudere, perché non deve essere interpretato come un’esposizione statica di oggetti e memorie del passato, ma deve prospettarsi come un’«officina del sapere» capace di rappresentare l’identità marittima della comunità marinara di Manfredonia in tutte le sue sfaccettature.

Va bene puntare sui cantieri e sulla costruzione navale, ma c’è anche molto altro: la storia della pesca, le tecniche di navigazione, gli aspetti dell’antropologia culturale, l’alimentazione popolare con i risvolti della cucina marinara e il profondo legame tra mare e territorio.

Per me il museo deve essere una struttura viva, aperta a molteplici collaborazioni finalizzate a diffondere la storia e la cultura marinara a 360 gradi. Da oltre vent’anni, qui a Pesaro, diamo spazio e voce anche alle iniziative promosse in altre realtà marittime aperte al confronto. Nei mesi scorsi, ad esempio, abbiamo ospitato una dottoranda siciliana che ha illustrato la sua ricerca sui maestri d’ascia di Acitrezza e di altri scali dell’isola, successivamente pubblicata sul nostro sito. Lo stesso potremo fare con Manfredonia, contribuendo a dare maggiore diffusione alle vostre iniziative culturali.

Ben venga, quindi, il gemellaggio. Vi invio il logo del nostro Museo, che potrete utilizzare per evidenziare l’attuazione di questo gemellaggio in fieri tra Manfredonia e Pesaro.

Appoggio con convinzione la vostra tenacia e il vostro impegno nel rafforzare la struttura museale, mantenendola attiva, così come il progetto di ricerca sulla carpenteria navale e sulla sua evoluzione nel passaggio dalla vela alla pesca meccanica.

Buon lavoro e un cordiale saluto a tutti voi.

Maria Lucia De Nicolò

Ringrazio sentitamente la Prof.ssa Maria Lucia De Nicolò per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. Da tempo eravamo in contatto con l’obiettivo di avviare uno scambio culturale tra la marineria di Pesaro e quella di Manfredonia; oggi questo percorso prende finalmente forma attraverso un rapporto di collaborazione concreto.

Dal 2006 direttrice del Museo della Marineria di Pesaro, docente universitaria e studiosa di riferimento della storia dell’Adriatico, la Prof.ssa De Nicolò vanta una straordinaria esperienza nei campi della cultura marinara, della pesca, delle tradizioni popolari, della religiosità del mare e della storia delle comunità costiere. Poter contare sulla sua collaborazione rappresenta un importante valore aggiunto per il progetto del Museo del Mare di Manfredonia e un significativo stimolo a proseguire il lavoro di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio marittimo locale. L’auspicio è che il Museo possa riaprire al più presto negli spazi destinati fin dal 2008 dalle Istituzioni ad accogliere questa importante realtà culturale, affinché torni a essere un punto di riferimento per la città, per il territorio e per tutti coloro che desiderano conoscere la storia e l’identità marinara di Manfredonia.

Giovanni Simone – Presidente del Centro Cultura del Mare A.P.S. – Ente del Terzo Settore / AICS

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