Si è tenuta nella tarda mattinata di oggi una nuova seduta della Giunta comunale.

In materia urbanistica, sono stati approvati i Progetti di Fattibilità tecnico-economica dell’intervento di Rigenerazione di Piazza Pavoncelli, candidato nel Programma Regionale Puglia Fesr-Fse 2021-2027, Sviluppo Territoriale e Urbano, e che prevede la completa riqualificazione dello spazio pubblico della piazza, con l’obiettivo di incrementare la permeabilità del suolo, potenziare il verde urbano e migliorare l’accessibilità e la sicurezza pedonale; e dell’intervento di Rigenerazione di Piazza Carlo Villani, mirato a restituire alla città un luogo pubblico rinnovato, accessibile e sostenibile, valorizzando il patrimonio urbano esistente con interventi mirati su pavimentazioni, arredi, illuminazione, verde e fruibilità pedonale.

Ancora, sarà sottoposta prossimamente all’attenzione del Consiglio comunale l’istanza formulata dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia per la realizzazione di una struttura di interesse pubblico e di pubblica utilità finalizzata essenzialmente all’inclusione sociale (nel caso specifico si tratterebbe di una Comunità alloggio per diversamente abili visivi pluriminorati).

Per quanto riguarda invece welfare e salute, è stato approvato l’atto di indirizzo per l’avvio dell’indagine -esplorativa e non vincolante- finalizzata all’individuazione di immobili da destinare ad interventi di integrazione socio-abitativa dei migranti, ed alla successiva ed eventuale candidatura del Comune di Foggia all’avviso pubblico regionale “Puglia Accogliente”, per la selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione di immobili per promuovere l’integrazione socio-abitativa dei migranti.

Per quanto riguarda la disciplina per il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo ai fini della rottamazione, via libera all’approvazione del fac-simile della modulistica e alla determinazione dei diritti di istruttoria.

Sono stati approvati il progetto, proposto dalla sottosezione di Foggia dell’Associazione Nazionale Magistrati, finalizzato alla realizzazione di un murales sul tema della legalità, e il Regolamento sulle modalità di accesso e tempi di richiesta e attivazione delle modalità alias.

Infine, la giunta ha provveduto all’approvazione dell’aggiornamento delle linee guida precedentemente adottate per le occupazioni ‘leggere’ – che escludono quindi coperture fisse, pedane, basamenti permanenti, opere murarie, delimitazioni rigide, impianti installati stabilmente – su suolo pubblico, dopo avere preso atto dei risultati positivi riscontrati nel primo periodo di applicazione. L’aggiornamento è mirato a introdurre ulteriori criteri, più favorevoli in particolare nelle aree interessate da politiche comunali di rigenerazione o di contrasto alla desertificazione commerciale, tutelando l’interesse pubblico e la sicurezza ma con una dovuta attenzione agli sforzi e agli investimenti di chi opera in un comparto trainante per l’economia e l’identità locale.