Anche nell’estate 2026 la carenza di personale sanitario continua a incidere sull’attivazione della Guardia Medica Turistica in provincia di Foggia. A metà luglio risultano infatti ancora chiuse le postazioni di Marina di Lesina, Mattinata e Torre Mileto, dove non è stato possibile avviare il servizio per l’assenza di medici disponibili a ricoprire gli incarichi stagionali.

Le tre località rappresentano mete balneari che, durante i mesi estivi, registrano un sensibile aumento delle presenze turistiche. La mancata attivazione dei presidi rischia quindi di ripercuotersi sull’assistenza sanitaria territoriale, con un possibile incremento degli accessi ai Pronto Soccorso anche per prestazioni non urgenti.

Il servizio rientra nel Piano Aziendale Emergenza Estiva 2026 predisposto dall’ASL Foggia, che prevede complessivamente nove postazioni di Guardia Medica Turistica distribuite lungo il Gargano e nelle principali località costiere della provincia, operative nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.

Attualmente sono regolarmente funzionanti le sedi di Lido del Sole, Peschici, Rodi Garganico, San Menaio, Isole Tremiti e Vieste, mentre per Marina di Lesina, Mattinata e Torre Mileto l’Azienda sanitaria continua a ricercare professionisti attraverso l’avviso pubblico ancora aperto. L’eventuale arrivo di nuove disponibilità consentirebbe l’attivazione del servizio anche nelle prossime settimane.

Secondo la programmazione dell’ASL, la sede di Marina di Lesina avrebbe dovuto garantire l’assistenza per dodici ore al giorno, quella di Mattinata dodici ore dal lunedì al venerdì, mentre Torre Mileto era prevista con apertura di sei ore nei giorni feriali e otto ore nei fine settimana e nei festivi.

La vicenda conferma le difficoltà che il sistema sanitario continua a incontrare nel reperire medici da destinare ai servizi territoriali e di continuità assistenziale, una criticità che nelle località turistiche diventa ancora più evidente durante la stagione estiva, quando aumenta in modo significativo il numero di residenti temporanei e visitatori.

Fonte: Gazzetta di San Severo.