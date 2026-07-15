Edizione n° 6128

BALLON D'ESSAI

LUCERA SANITA' // Visita urologica, da Lucera la denuncia di un figlio: «Accumulo quantità enormi di cortisolo e bestemmie, poi la disdetta»
14 Luglio 2026 - ore  15:05

CALEMBOUR

SNIDAR RICICLAGGIO // Sale scommesse Snidar, accuse di riciclaggio: vincite intestate a prestanome per ripulire denaro
14 Luglio 2026 - ore  16:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Guardia medica turistica, tre sedi ancora inattive in Capitanata: mancano i medici

CAPITANATA GM Guardia medica turistica, tre sedi ancora inattive in Capitanata: mancano i medici

Anche nell'estate 2026 la carenza di personale sanitario continua a incidere sull'attivazione della Guardia Medica Turistica in provincia di Foggia

Apricena, guardia medica sempre attiva nel 2025. ASL Foggia: “Nessun accorpamento”

ph Comune di Trentinara

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Economia // Manfredonia //

Anche nell’estate 2026 la carenza di personale sanitario continua a incidere sull’attivazione della Guardia Medica Turistica in provincia di Foggia. A metà luglio risultano infatti ancora chiuse le postazioni di Marina di Lesina, Mattinata e Torre Mileto, dove non è stato possibile avviare il servizio per l’assenza di medici disponibili a ricoprire gli incarichi stagionali.

Le tre località rappresentano mete balneari che, durante i mesi estivi, registrano un sensibile aumento delle presenze turistiche. La mancata attivazione dei presidi rischia quindi di ripercuotersi sull’assistenza sanitaria territoriale, con un possibile incremento degli accessi ai Pronto Soccorso anche per prestazioni non urgenti.

Il servizio rientra nel Piano Aziendale Emergenza Estiva 2026 predisposto dall’ASL Foggia, che prevede complessivamente nove postazioni di Guardia Medica Turistica distribuite lungo il Gargano e nelle principali località costiere della provincia, operative nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.

Attualmente sono regolarmente funzionanti le sedi di Lido del Sole, Peschici, Rodi Garganico, San Menaio, Isole Tremiti e Vieste, mentre per Marina di Lesina, Mattinata e Torre Mileto l’Azienda sanitaria continua a ricercare professionisti attraverso l’avviso pubblico ancora aperto. L’eventuale arrivo di nuove disponibilità consentirebbe l’attivazione del servizio anche nelle prossime settimane.

Secondo la programmazione dell’ASL, la sede di Marina di Lesina avrebbe dovuto garantire l’assistenza per dodici ore al giorno, quella di Mattinata dodici ore dal lunedì al venerdì, mentre Torre Mileto era prevista con apertura di sei ore nei giorni feriali e otto ore nei fine settimana e nei festivi.

La vicenda conferma le difficoltà che il sistema sanitario continua a incontrare nel reperire medici da destinare ai servizi territoriali e di continuità assistenziale, una criticità che nelle località turistiche diventa ancora più evidente durante la stagione estiva, quando aumenta in modo significativo il numero di residenti temporanei e visitatori.

Fonte: Gazzetta di San Severo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO