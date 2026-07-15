Il sangiovannese Francesco Pio Pirro premiato alla Camera dei deputati con il “Premio America Giovani”

Importante riconoscimento per il giovane sangiovannese Francesco Pio Pirro, insignito del Premio America Giovani per il Talento Universitario, promosso dalla Fondazione Italia USA e riservato ai migliori neolaureati delle università italiane. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 6 luglio, nella prestigiosa cornice dell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati, a Roma.

Il riconoscimento viene assegnato a giovani laureati selezionati sulla base di criteri di eccellenza, tra cui il voto di laurea, la qualità del percorso accademico, l’età e le eventuali esperienze internazionali. La selezione avviene senza possibilità di autocandidatura.

Oltre al premio, Francesco Pio Pirro ha ottenuto una borsa di studio integrale per frequentare il master in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, organizzato dalla stessa Fondazione Italia USA. Un risultato di grande prestigio, che valorizza il percorso universitario del giovane sangiovannese e rappresenta motivo di soddisfazione per l’intera comunità locale.

«Ricevere questo riconoscimento è stato per me un grande piacere e un vero onore», ha dichiarato Francesco Pio Pirro, sottolineando l’importanza dell’esperienza vissuta nella sede della Camera dei deputati.

Il Premio America Giovani si propone di sostenere e valorizzare le nuove generazioni, offrendo ai neolaureati selezionati opportunità formative orientate alla leadership, alle relazioni internazionali e alla promozione delle eccellenze italiane nel mondo.