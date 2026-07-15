La Ciambotta fresca in una cena sotto le stelle. Il 31 luglio a Manfredonia torna Ciambò

L’eccellenza dei sapori di mare manfredoniani. La tradizione e la valorizzazione del territorio. Tutto questo nella location d’eccellenza del porto vecchio del molo di Levante. A Manfredonia, venerdì 31 luglio, torna Ciambò, uno degli eventi più attesi dell’estate pugliese.

Due le anime della serata, due facce della stessa medaglia: la cena a due passi dal mare, lungo una tavolata di oltre 500 metri e con un menù a base di pesce, e il Villaggio dello Street Food, in viale Miramare, per assaporare al volo, tra musica e intrattenimento, le prelibatezze delle attività manfredoniane.

La cena sotto le stelle

Al centro di tutto la “Ciambotta Fresca”, piatto simbolo della città: una zuppa di pesce umile nelle origini ma ricca di gusto, storia e identità. A interpretarla, prepararla e servirla saranno nove ristoratori manfredoniani. Ci metteranno la loro conoscenza, competenza, la loro passione. Anche creatività, pur rispettando l’autenticità del disciplinare e attenendosi alla freschezza del pescato. L’inizio della cena è previsto alle ore 20 e per prenotare la propria partecipazione sarà sufficiente contattare uno dei nove ristoranti prescelti, indicati nella lista presente sul sito www.ciambo.it.

Il Villaggio dello Street Food

A un passo dal porto, a partire dalle 19, degustazioni di piatti tipici della tradizione. Cibo e beverage di qualità, in un contesto piacevole e informale, tra amici e in famiglia, per trascorrere una serata indimenticabile. Tutta la serata, peraltro, sia nel contesto della cena che nel Villaggio dello Street Food, sarà coronata dalla buona musica dal vivo, perfetta per lasciarsi trasportare dalle emozioni, in coerenza con le suggestioni dello scenario. L’ideale per rilassarsi sotto le stelle, seduti a tavola, tra una prelibatezza e l’altra.

Un evento che dà valore al territorio

“Con questa iniziativa – racconta il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca – puntiamo a raccontare Manfredonia, a partire dalle sue tipicità, dalla sua storia, dal suo territorio. Siamo consapevoli del valore del nostro porto, del nostro cibo, del nostro pesce e ci piace descriverlo anche in questo modo, con un evento pensato ad hoc” “Ciambò – è il commento di Matteo Gentile, assessore allo Sviluppo economico di Manfredonia – è un evento che sta diventando tipico di Manfredonia e che mette in evidenza un aspetto fondamentale: la capacità del mondo della ristorazione e dei pescatori di fare squadra, sulla base del principio per cui, remando tutti dalla stessa parte, si fa il bene del territorio. In questo senso è un evento che parte dalla comunità per esprimere il meglio di Manfredonia”.

L’evento è promosso dal Comune di Manfredonia, nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale. L’organizzazione della manifestazione è curata dalla società Studio 360, con il supporto di Partesa, Slow Food Manfredonia, Pro Loco Manfredonia, GAL Pesca, IPEOA “Michele Lecce” e ConfCommercio Foggia.

“Proporre un evento come questo – conclude Maurizio Altomare, di Studio360 – significa lanciare un’idea di marketing territoriale vincente. Si può parlare di un territorio attraverso gli eventi, raccontarne le radici e il senso profondo grazie a piccole, grandi iniziative. Con Ciambò è come se Manfredonia raccontasse se stessa, la sua anima, la sua essenza e, in questo modo, si facesse apprezzare dai suoi residenti e accogliesse turisti sempre nuovi. È una piacevole sfida, che condividiamo con il Comune e la Regione”.

Per info, contattare gli organizzatori al numero 0803976001 e visitare le pagine Facebook e Instagram dell’evento.





