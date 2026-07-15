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Home // Gargano // Lesina, uffici comunali aperti in via straordinaria per il voto del 26 e 27 luglio

LESINA VOTO Lesina, uffici comunali aperti in via straordinaria per il voto del 26 e 27 luglio

L'amministrazione comunale, guidata dal Commissario prefettizio, ha predisposto un calendario di aperture aggiuntive per agevolare gli elettori che dovranno richiedere documenti

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GIOVANNI GRIECO - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

LESINA – Aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale per consentire ai cittadini di svolgere tutti gli adempimenti necessari in vista della ripetizione delle elezioni comunali nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, in programma domenica 26 e lunedì 27 luglio.

L’amministrazione comunale, guidata dal Commissario prefettizio, ha predisposto un calendario di aperture aggiuntive per agevolare gli elettori che dovranno richiedere documenti, ritirare o rinnovare la tessera elettorale e completare tutte le pratiche connesse all’esercizio del diritto di voto.

Il potenziamento del servizio punta a evitare disagi e lunghe attese nei giorni immediatamente precedenti alla consultazione elettorale, garantendo un’assistenza più ampia rispetto ai normali orari di apertura degli uffici.

Il calendario delle aperture straordinarie prevede:

  • mercoledì 22 luglio, dalle 14 alle 18;
  • venerdì 24 luglio, dalle 14 alle 18;
  • sabato 25 luglio, dalle 9 alle 18;
  • domenica 26 luglio, giorno della votazione, dalle 7 alle 23;
  • lunedì 27 luglio, dalle 7 alle 15, in concomitanza con la seconda giornata di voto.

L’Ufficio Elettorale sarà a disposizione dei cittadini per il rilascio delle tessere elettorali, il rinnovo dei documenti deteriorati o esauriti negli spazi disponibili e per ogni altra esigenza legata alla partecipazione alle consultazioni.

L’invito rivolto agli elettori è quello di verificare con anticipo il possesso della tessera elettorale e la disponibilità degli spazi per l’apposizione del timbro, così da evitare inconvenienti nelle giornate di voto.

La ripetizione delle elezioni comunali riguarda esclusivamente le sezioni 1, 2, 3 e 4 del Comune di Lesina. Il provvedimento è stato disposto per consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali previste per il 26 e il 27 luglio, con il supporto degli uffici comunali che resteranno aperti secondo il calendario straordinario predisposto dall’ente

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