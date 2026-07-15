Lettera di protesta per la continua marginalizzazione del Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana

MANFREDONIA – Una lettera aperta indirizzata al sindaco Domenico La Marca e agli assessori Maria Teresa Valente (Welfare e Cultura), Francesco Schiavone (Grandi Eventi e Turismo) e Matteo Gentile (Sviluppo Economico) per denunciare quella che viene definita una «continua e ingiustificata marginalizzazione» del Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia.

A firmarla è il dottor Michele Guerra, curatore del museo, che esprime forte delusione per quella che ritiene una persistente mancanza di attenzione istituzionale nei confronti della struttura museale.

Nella lettera, Guerra sostiene che il museo rappresenti «un unicum a livello nazionale», capace di custodire la memoria storica dei corpi impegnati nelle attività di soccorso e protezione civile. Nonostante questo, secondo il curatore, il polo museale continuerebbe a essere escluso dai percorsi di promozione culturale e turistica del territorio, senza un adeguato sostegno da parte dell’amministrazione comunale e degli operatori del settore turistico.

Il responsabile della struttura evidenzia inoltre come il museo abbia ottenuto negli anni ampia visibilità nazionale attraverso servizi trasmessi da emittenti quali Rai 1, Rai 3 e Italia 1, oltre ad altre televisioni italiane, richiamando visitatori provenienti da diverse regioni e anche dall’estero.

Secondo Guerra, la mancata valorizzazione del museo rappresenterebbe un’occasione persa non solo sotto il profilo culturale, ma anche economico e turistico, considerando la capacità della struttura di attrarre visitatori e generare ricadute positive per l’intero territorio.

Per questo motivo il curatore invita l’amministrazione comunale ad aprire un confronto e ad avviare iniziative concrete finalizzate alla promozione del museo, chiedendo un cambio di rotta nelle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

La lettera si conclude con la richiesta di un riscontro ufficiale da parte del Comune sui provvedimenti che intenderà adottare.

Lettera integrale

Lettera di protesta per la continua marginalizzazione del Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana

Egregio Dr. Domenico La Marca Sindaco del Comune di Manfredonia

Egregia Signora Maria Teresa Valente Assessora al Welfare e alla Cultura del Comune di Manfredonia,

Egregio Sig. Francesco Schiavone – Assessore ai Grandi eventi e Turismo

Egregio Ing. Matteo Gentile – Assessore allo sviluppo economico

scrivo questa lettera in qualità di curatore del museo storico sui Pompieri e sulla Croce Rossa Italiana di Manfredonia nonché cittadino profondamente deluso, per esprimere il mio più vivo disappunto riguardo alla gestione politica e culturale del nostro territorio. Risulta ormai evidente e intollerabile la continua e ingiustificata marginalizzazione (se non vero e proprio boicottaggio) riservata al Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia.

Questo polo museale è una gemma di inestimabile valore, un unicum a livello nazionale che custodisce la memoria storica dei nostri corpi dediti al soccorso dei bisognosi. Eppure, anziché essere promosso e sostenuto come meriterebbe, sembra subire una costante disattenzione da parte di questa amministrazione e dei cd. Tour Operator. Un’eccellenza che ha fatto parlare di sé i più importanti canali televisivi (RAI1, RAI3, Italia 1, ed altre emittenti da Torino in giù) e lascia quotidianamente stupiti ed entusiasti i visitatori di tutto il mondo che arrivano a Manfredonia, e che invece viene mortificata da una totale assenza di sinergia istituzionale, promozione turistica dedicata e supporto logistico.

Il continuo boicottaggio di una risorsa capace di attrarre flussi turistici e generare indotto per l’intera città è incomprensibile oltre che dannoso.

Vi invito, pertanto, a riflettere sull’impatto di queste scelte e a invertire immediatamente la rotta, attivando tavoli di confronto e mettendo in campo azioni concrete di valorizzazione a supporto del Museo, a beneficio dell’intera comunità sipontina.

In attesa di un vostro riscontro sui provvedimenti che intenderete adottare, porgo

Distinti saluti

Dr. Michele Guerra

Curatore del Museo Storico sui Pompieri e sulla Croce Rossa Italiana di Manfredonia

Tel. 0884541995 – 3400852706

info@museostoricopompieri.it

www.museostoricopompieri.it