Lions Club Manfredonia Host, passaggio delle consegne: Maria Antonietta Totta è la nuova presidente

MANFREDONIA (FG) – Cambio al vertice per il Lions Club Manfredonia Host, che sabato 11 luglio 2026 ha celebrato la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, momento simbolico che segna il passaggio di responsabilità tra il presidente uscente e il nuovo presidente del sodalizio.

A raccogliere il testimone da Giuseppe Grasso è Maria Antonietta Totta, chiamata a guidare lo storico club nell’anno sociale appena iniziato, in un clima di amicizia, condivisione e rinnovato impegno al servizio della comunità.

Alla cerimonia hanno preso parte l’immediato Past Governatore del Distretto Lions 108AB, Girolamo Tortorelli, e numerosi rappresentanti dell’organizzazione lionistica. Nel suo intervento di congedo, il presidente uscente Giuseppe Grasso ha tracciato il bilancio dell’anno di mandato appena concluso, caratterizzato da numerose iniziative e attività solidali ispirate al tema “Armonia per donare speranza”, filo conduttore dell’annata lionistica 2025/2026.

Durante la sua presidenza, il Lions Club Manfredonia Host ha rafforzato la propria presenza sul territorio attraverso interventi a sostegno delle realtà caritative cittadine, donazioni e azioni concrete rivolte alle fasce più fragili della comunità. Un impegno che si è esteso anche oltre i confini locali, con contributi alla LCIF (Lions Clubs International Foundation), la fondazione internazionale che sostiene interventi umanitari nelle aree colpite da emergenze e calamità, come nel caso del devastante terremoto verificatosi in Venezuela.

Momento particolarmente significativo della serata è stata la consegna della Melvin Jones Fellow, il massimo riconoscimento conferito dalla LCIF a personalità che si sono particolarmente distinte per il proprio impegno a favore della collettività. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Salvatore Coppolecchia, da anni protagonista di una meritoria attività di coordinamento e gestione della Casa Famiglia del Santissimo Redentore, realtà impegnata nell’accoglienza e nel sostegno alle persone in difficoltà.

Con l’avvio del nuovo anno sociale, il tema della comunità torna centrale anche nel percorso del club, in sintonia con il motto del nuovo Governatore Pino D’Aprile: “Dove c’è amore fiorisce la comunità”. Un messaggio che accompagnerà il mandato della nuova presidente Maria Antonietta Totta, intenzionata a rendere il Lions Club Manfredonia Host sempre più protagonista nella vita sociale cittadina.

Nel suo primo intervento da presidente, Totta ha sottolineato l’importanza della collaborazione e dello spirito di squadra, evidenziando come solo attraverso il coinvolgimento di tutti i soci sia possibile realizzare iniziative efficaci e durature.

Presentando il direttivo che la accompagnerà durante il mandato, la nuova presidente ha ribadito il valore dell’impegno collettivo e il ruolo di ogni socio all’interno del club: non semplici partecipanti, ma veri protagonisti del servizio alla comunità, nel solco dei principi del “We Serve”, motto che da sempre identifica la missione lionistica.

Un nuovo capitolo, dunque, per il Lions Club Manfredonia Host, pronto a proseguire il proprio cammino fatto di solidarietà, partecipazione e attenzione verso il territorio.