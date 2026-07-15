La Puglia conquista un ruolo di primo piano all’interno di Confcommercio. L’Assemblea nazionale del Gruppo Terziario Donna Confcommercio ha eletto per acclamazione Luciana Di Bisceglie nuova presidente nazionale del movimento che rappresenta le imprenditrici del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e del terziario italiano. Una nomina di grande prestigio che premia il percorso associativo e istituzionale maturato negli anni da Di Bisceglie e che porta una rappresentante pugliese ai vertici nazionali della Confederazione. L’elezione assume un valore particolare anche per il territorio regionale, confermando il ruolo sempre più centrale della Puglia nel sistema economico e imprenditoriale italiano.

Grande soddisfazione è stata espressa da Confcommercio Bari-BAT e Confcommercio Puglia, che hanno rivolto alla nuova presidente nazionale le congratulazioni per l’importante incarico. Una scelta che riconosce competenza, esperienza e capacità di rappresentanza, oltre a valorizzare il contributo delle imprese femminili alla crescita del Paese.

“Accolgo con grande emozione e profondo senso di responsabilità la fiducia che mi è stata accordata – ha dichiarato Luciana Di Bisceglie dopo l’elezione –. Ringrazio le imprenditrici di Terziario Donna e tutto il sistema Confcommercio per questa nomina, che rappresenta soprattutto un impegno verso le donne che ogni giorno, con coraggio e professionalità, contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dell’Italia”. La nuova presidente ha sottolineato anche il legame con la propria terra: “Questa elezione rappresenta un motivo di orgoglio per la Puglia. Porterò nel mio incarico nazionale l’esperienza maturata sul territorio, nella convinzione che la crescita del Paese passi anche dalla valorizzazione delle eccellenze locali e del Mezzogiorno”.

Al centro del suo mandato ci saranno il rafforzamento del ruolo delle donne nei processi decisionali, il sostegno all’imprenditoria femminile e la promozione di politiche capaci di favorire innovazione, formazione, digitalizzazione e accesso al credito.

“Le donne non chiedono privilegi, ma opportunità – ha aggiunto Di Bisceglie –. Occorre continuare a lavorare per rimuovere gli ostacoli che ancora limitano il pieno sviluppo delle imprese femminili, investendo sulle competenze e creando strumenti efficaci per conciliare vita privata e lavoro. Valorizzare il talento femminile significa rafforzare la competitività dell’intero sistema economico nazionale”.

Luciana Di Bisceglie arriva alla presidenza nazionale dopo aver guidato Terziario Donna Confcommercio Bari-BAT, contribuendo alla crescita del movimento attraverso iniziative dedicate alla formazione, all’innovazione e alla leadership femminile.

La sua esperienza istituzionale si completa con gli incarichi di presidente della Camera di Commercio di Bari e presidente di Unioncamere Puglia, ruoli nei quali ha seguito temi legati allo sviluppo economico, alla competitività delle imprese e alla valorizzazione del capitale umano.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Confcommercio Bari-BAT e Confcommercio Puglia, Vito D’Ingeo:

“L’elezione di Luciana Di Bisceglie alla presidenza nazionale di Terziario Donna rappresenta un motivo di grande orgoglio per Confcommercio Bari-BAT, per Confcommercio Puglia e per tutta la comunità imprenditoriale regionale. È il riconoscimento di un percorso costruito con competenza, autorevolezza e spirito di servizio. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio le imprenditrici italiane e contribuire al rafforzamento del ruolo dei territori nelle politiche di sviluppo del Paese”.

Con questa nomina, dunque, la Puglia porta una propria esponente ai vertici del sistema Confcommercio nazionale, confermando il valore e la crescente presenza delle donne nel mondo dell’impresa e della rappresentanza economica.