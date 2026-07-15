Un gatto in condizioni gravissime è stato avvistato nella zona del Liceo Scientifico-Classico, in via Sacco e Vanzetti, a Manfredonia.

L’animale presenta evidenti e serie lesioni al muso e a un orecchio, oltre a uno stato generale di forte sofferenza. Dalle immagini appare debilitato e necessita di un intervento veterinario urgente.

L’appello è rivolto a chi si trova nelle vicinanze: se qualcuno è nelle condizioni di recuperarlo in sicurezza, lo faccia immediatamente o contatti chi può intervenire concretamente. In casi come questo non basta limitarsi a una segnalazione se è possibile prestare un aiuto diretto.

Naturalmente, è fondamentale allertare anche i servizi competenti – veterinari, Polizia Locale e associazioni che si occupano della tutela degli animali – affinché il recupero avvenga nel più breve tempo possibile.

La speranza è che la rete di solidarietà della città possa fare la differenza. Ogni minuto può essere prezioso per salvare una vita.

Chiunque abbia notizie del gatto o sia riuscito a metterlo in sicurezza è invitato ad aggiornare la comunità, così da evitare interventi duplicati e consentire di seguire l’evoluzione della vicenda.