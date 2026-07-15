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RICHIESTA INTERVENTI Manfredonia, rifiuti abbandonati sotto il ponte della SS 89: le Guardie Ambientali chiedono interventi immediati

Le Guardie Ambientali Italiane continueranno l’attività di monitoraggio sul territorio, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di inciviltà ambientale

Manfredonia, rifiuti abbandonati sotto il ponte della SS 89: le Guardie Ambientali chiedono interventi immediati

Manfredonia, rifiuti abbandonati sotto il ponte della SS 89: le Guardie Ambientali chiedono interventi immediati

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Ancora un episodio di abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio. Nel corso delle attività di vigilanza ambientale, le Guardie Ambientali Italiane hanno segnalato la presenza di una nuova discarica abusiva nell’area sottostante il ponte della Strada Statale 89 Garganica, all’altezza del chilometro 172 circa.

Durante il sopralluogo effettuato nella mattinata del 15 luglio, gli operatori hanno rinvenuto diversi materiali abbandonati, tra cui un cartone contenente polistirolo e scarti di materiale elettrico, oltre a numerosi sacchi di rifiuti già presenti nella zona.

Una situazione che, secondo le Guardie Ambientali, si ripete ormai da tempo e che continua a trasformare un’area del territorio in un punto di conferimento illecito, con evidenti conseguenze sul piano ambientale e del decoro urbano.

Da qui l’appello rivolto agli enti competenti affinché si proceda quanto prima alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area, per evitare che il degrado possa favorire ulteriori abbandoni.

«Ripulire subito l’area per fermare nuovi abbandoni», è la richiesta avanzata dal responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Alessandro Manzella, che sottolinea come il mantenimento del degrado rischi di alimentare un pericoloso effetto emulativo.

«Un luogo invaso dai rifiuti – evidenzia Manzella – rischia di diventare un richiamo per chi non rispetta l’ambiente e pensa di poter utilizzare questi spazi come discariche abusive. La pulizia non è soltanto una questione di decoro, ma rappresenta anche una concreta azione di prevenzione: un’area curata e controllata costituisce un deterrente contro nuovi episodi di abbandono».

Le Guardie Ambientali Italiane continueranno l’attività di monitoraggio sul territorio, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di inciviltà ambientale e tutelare il patrimonio naturale e urbano della comunità di Manfredonia.

Manfredonia, rifiuti abbandonati sotto il ponte della SS 89: le Guardie Ambientali chiedono interventi immediati
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Manfredonia, rifiuti abbandonati sotto il ponte della SS 89: le Guardie Ambientali chiedono interventi immediati
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