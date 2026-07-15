BARI – Ammontano a 142 mila euro i canoni demaniali non versati accertati dalla Guardia di Finanza al termine di una complessa attività di controllo condotta dalla Sezione Operativa Navale di Manfredonia, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari.

L’operazione, svolta nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria a tutela delle entrate degli enti locali, ha consentito di far emergere numerose violazioni amministrative in materia di demanio marittimo, tutela ambientale e abusivismo edilizio.

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno inoltre rilevato il mancato pagamento dei tributi locali, oltre all’omesso versamento dei canoni demaniali per un importo complessivo pari a 142 mila euro.

L’intensificazione dei controlli lungo il litorale e negli spazi marittimi ha permesso anche di contrastare diversi illeciti in materia di polizia marittima. L’attività si è conclusa con la verbalizzazione di numerosi soggetti e con il sequestro di 400 chilogrammi di ricci di mare, un quintale di pescato di varie specie e delle relative attrezzature da pesca utilizzate.

Durante i pattugliamenti, i finanzieri hanno inoltre riscontrato irregolarità nella gestione dei rifiuti, tra cui l’omessa compilazione dei formulari obbligatori per il trasporto e lo smaltimento. Le violazioni hanno comportato l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 11 mila euro.

La Guardia di Finanza sottolinea come il comparto aeronavale rappresenti un presidio permanente delle acque territoriali, operativo 24 ore su 24 per tutto l’anno, con l’obiettivo di garantire il rispetto della legalità, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia dell’economia del territorio.