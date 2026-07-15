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Home // Manfredonia // Mattinata, Bisceglia inaugura il secondo mandato: ecco la nuova Giunta e tutte le deleghe

BISCEGLIA GIUNTA Mattinata, Bisceglia inaugura il secondo mandato: ecco la nuova Giunta e tutte le deleghe

Nel corso dell'assise è stata presentata la nuova squadra di governo, con la nomina degli assessori e l'assegnazione delle deleghe

Mattinata, danneggiate giostrine: il sindaco Bisceglia lancia un appello ai genitori

Michele Bisceglia, Sindaco di Mattinata - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Manfredonia // Mattinata //

MATTINATA – Con il giuramento pronunciato nel corso della prima seduta del Consiglio comunale si è aperto ufficialmente il secondo mandato del sindaco Michele Bisceglia, riconfermato alla guida dell’amministrazione cittadina dopo le elezioni.

Nel corso dell’assise è stata presentata la nuova squadra di governo, con la nomina degli assessori e l’assegnazione delle deleghe sia ai componenti della Giunta sia ai consiglieri comunali chiamati a collaborare su specifici settori strategici.

Il sindaco ha mantenuto direttamente alcune delle deleghe considerate centrali per l’azione amministrativa: legalità e trasparenza amministrativa, efficienza dei processi amministrativi, affari generali, sicurezza e polizia locale, antimafia sociale e antiracket, igiene urbana e gestione dei rifiuti, oltre al demanio marittimo.

La novità principale riguarda la nomina della nuova vicesindaca, Martina De Vita, 26 anni, imprenditrice e candidata più votata della maggioranza. A lei sono state affidate le deleghe ai lavori pubblici e alle politiche di sviluppo rurale. Succede a Paolo Valente, che resta in Giunta come assessore con delega a industria turistica e marketing territoriale.

Completano l’esecutivo Matteo Nobile, che seguirà urbanistica e pianificazione territoriale, patrimonio e qualità della vita, bilancio, sviluppo economico e contenzioso, e Raffaella Santoro, assessora alle politiche sociali e welfare, scuola e istruzione.

Le deleghe ai consiglieri comunali

Il sindaco ha inoltre attribuito incarichi specifici ai consiglieri di maggioranza: Cesare Armiento: DMO e sviluppo delle infrastrutture turistiche; Pierluigi Sementino: sport per tutti e politiche giovanili; Rosanna Ciuffreda: transizione ecologica, comunità energetica rinnovabile, green economy, economia circolare e coordinamento provinciale della “Città dell’Olio”; Cinzia Pecorelli: attività produttive, commercio, terziario, rapporti con le associazioni di categoria e coesione sociale; Michele Mazzamurro: rapporti con il Consiglio comunale, protezione civile e cerimoniale; Margherita Falcone: pari opportunità, cittadinanza attiva e terzo settore; Rosa Latino: innovazione e ricerca, uso etico dell’intelligenza artificiale, start-up e professioni del futuro, oltre al ruolo di capogruppo di  maggioranza; Silvia Saracino: cultura, beni culturali, tradizioni popolari, valorizzazione del patrimonio immateriale e protagonismo sociale.

Nel suo intervento conclusivo, il sindaco Bisceglia ha ringraziato amministratori, dipendenti comunali e cittadini per il lavoro svolto durante il primo mandato, invitando assessori e consiglieri ad affrontare il nuovo quinquennio “con entusiasmo, umiltà e senso delle istituzioni”. L’obiettivo, ha affermato, è proseguire il percorso di crescita di Mattinata, cogliendo tutte le opportunità di sviluppo per il territorio.

Fonte: Rete Gargano.

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