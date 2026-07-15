Mercoledì 22 luglio prenderà il via la trentaduesima edizione della Festa di Rifondazione Comunista organizzata dal Circolo Luigi Pinto di San Giovanni Rotondo.

Il tema scelto quest’anno ruota attorno a tre importanti anniversari: gli ottant’anni di voto alle donne, della vittoria della Repubblica al referendum del 2 giugno e l’elezione dell’Assemblea Costituente.

Dal 22 al 25 luglio l’estate sangiovannese si arricchirà di quattro serate dedicate a dibattiti e approfondimenti con ospiti di eccezione e, a partire dalle ore 22, con concerti rigorosamente gratuiti.

Si parte mercoledì 22 luglio con il concerto dei Folkambuli una band tributo al “Combat Folk”, dai Modena City Ramblers a Mannarino, passando per la Bandabardò, Capossela e l’omaggio ai grandi cantautori italiani “controcorrente” come De Andrè e Rino Gaetano.

Giovedì 23, alle ore 20, ospiteremo un confronto su uno dei temi di più importante attualità: il rapporto tra lavoro e intelligenza artificiale e i suoi risvolti in termini di occupazione e di produzione della ricchezza.

Ne parleremo con il prof. Stefano Bianchini dell’Università di Strasburgo, Marco Fars, componente della segreteria nazionale di Rifondazione Comunista e Francesca Stella della segreteria Flai Cgil.

Alle ore 22 si esibirà una delle band più rappresentative della scena alternativa italiana degli anni ’90: Il Santo Niente. Fondata da Umberto Palazzo (ex-Massimo Volume, già figura di spicco della scena new wave italiana) la band si è distinta per un suono ruvido e poetico, che fonde rock rumoroso, post-punk e noise con testi taglienti e profondamente evocativi. A 30 anni dall’uscita del primo album, la band continua a essere un punto di riferimento per la scena underground italiana e per le nuove generazioni di musicisti alternativi.

Ad aprire la serata ci penseranno gli 𝑶𝒓𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔𝒔𝒊𝒂 un incontro di musicisti e amici di vecchia data che condividono le stesse passioni. Un vero e proprio tributo a pietre miliari che la scena alternativa italiana degli anni 80 e 90 ci ha regalato, che parte dalle esperienze ferrettiane e approda a universi affini.

Venerdì 24 avremo l’onore di ospitare il vescovo monsignor Franco Moscone, il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca e il neoeletto sindaco di Molfetta, Manuel Minervini. Insieme a loro parleremo di accoglienza e solidarietà e del ruolo delle 2 Città come ponti di pace verso il Mediterraneo.

Alle ore 22 imperdibile concerto di Tonino Carotone iconica figura che vanta innumerevoli collaborazioni internazionali accompagnato dalle sonorità gitane degli Zinharua, un trio dal sound esplosivo e travolgente che unisce groove elettronico, sonorità world, ritmi balkan e radici mediterranee.

Sabato 25, alle ore 18, ricorderemo il nostro caro Compagno Eppe Merla con il sesto allenamento collettivo a lui dedicato.

Alle ore 20 dibattito sugli ottant’anni del voto alle donne e sulla elezione dell’Assemblea Costituente insieme a Michele Del Sordo, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Mariassunta Di Lella, presidente dell’Anpi di San Giovanni Rotondo e il prof. Amerigo Ciervo, presidente dell’Anpi provinciale di Benevento.

A seguire pastasciutta antifascista nella ricorrenza della caduta del fascismo.

Alle ore 22 toccherà ai No Fang e agli FT Watuza chiudere in bellezza la Festa.

I No Fang sono una crew e un collettivo musicale formatosi nel 2012, caratterizzato da sonorità che fondono l’Hip Hop con reggae, dubstep e funk, con liriche cantate principalmente in dialetto garganico.

Gli FT Watuza sono un gruppo musicale raggamuffin/hip hop originario del Salento, fondato nel 2016 da Matteo Manco (Tataman) e Francesco De Nuzzo (Gize). Il loro sound unisce ritmi caraibici, hip hop e sonorità dancehall.

Durante tutte le serate sarà presente lo spazio gastronomia con carne alla brace, panini e piatti vegetariani e il nostro gazebo con birra alla spina.