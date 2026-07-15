Nasce Assoleader Puglia, Paolicelli: "Una voce unica per rendere più forte lo sviluppo dei territori"

Nasce Assoleader Puglia, il nuovo organismo che riunisce i 23 Gruppi di Azione Locale (GAL) della Regione con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i territori, rappresentarne in modo unitario le istanze e costruire una strategia condivisa per lo sviluppo della Puglia. Un passaggio che consolida il ruolo dei GAL come protagonisti della crescita locale e crea un interlocutore unico capace di dialogare con le istituzioni, il sistema produttivo e le comunità, favorendo una programmazione sempre più efficace delle politiche di sviluppo.

I GAL sono partenariati composti da soggetti pubblici e privati che operano sui territori rurali attraverso l’approccio LEADER, – nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) europea -, promuovendo progetti di sviluppo locale, valorizzazione delle aree interne, sostegno alle imprese, tutela del patrimonio ambientale e culturale e iniziative per il turismo sostenibile e la qualità della vita delle comunità.

“La nascita di Assoleader Puglia – dichiara l’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli – rappresenta un risultato importante per l’intero sistema regionale e dà finalmente ai GAL una casa comune nella quale condividere strategie, esperienze e visione. È uno strumento che abbiamo sostenuto fin dall’inizio del mio mandato perché crediamo che la capacità di fare rete sia oggi la vera chiave per rendere più efficaci le politiche di sviluppo. Mettere insieme le competenze e le progettualità dei 23 GAL significa rafforzare la rappresentanza dei territori, migliorare il coordinamento tra pubblico e privato e creare le condizioni per intercettare con maggiore efficacia le opportunità offerte dai programmi regionali, nazionali ed europei. La Puglia ha bisogno di una governance sempre più integrata, capace di mettere in connessione agricoltura, sviluppo rurale, turismo, ambiente e innovazione.

Assoleader Puglia potrà diventare un interlocutore autorevole per costruire politiche condivise, valorizzare le migliori esperienze maturate sui territori e trasformare le risorse disponibili in progetti concreti che producano crescita, occupazione e nuove opportunità per le comunità locali.

Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al presidente neo eletto, Pasquale Redavid, e a tutti gli organi dell’associazione. Sono certo che, con spirito di collaborazione e responsabilità, sapranno interpretare al meglio questo nuovo ruolo, contribuendo a rendere i GAL ancora più protagonisti dello sviluppo della Puglia e rafforzando il dialogo con la Regione nell’interesse esclusivo dei territori e dei cittadini”.

“Desidero ringraziare sentitamente i colleghi per la fiducia accordatami – commenta il presidente neo eletto di Assoleader Puglia, Pasquale Redavid -: un incarico che accolgo con orgoglio e con il profondo senso di responsabilità che deriva dal rappresentare, con un’unica voce, tutti i 23 GAL pugliesi. Un traguardo importante per il programma LEADER in Puglia“.