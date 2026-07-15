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Home // Manfredonia // Oasi Lago Salso, sopralluogo congiunto tra Comune, Parco del Gargano e società di gestione

COMMISSIONE Oasi Lago Salso, sopralluogo congiunto tra Comune, Parco del Gargano e società di gestione

Il sopralluogo rappresenta un passaggio importante per riportare al centro dell’attenzione il futuro dell’Oasi Lago Salso

Oasi Lago Salso, sopralluogo congiunto tra Comune, Parco del Gargano e società di gestione

Oasi Lago Salso, sopralluogo congiunto tra Comune, Parco del Gargano e società di gestione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – La Commissione Urbanistica e Ambiente del Comune di Manfredonia ha annunciato un sopralluogo congiunto presso l’Oasi Lago Salso, previsto per venerdì 17 luglio alle ore 9.00, presso il centro aziendale dell’area naturalistica.

L’iniziativa nasce a seguito della sollecitazione avanzata da Europa Verde – Verdi di Manfredonia, con l’obiettivo di favorire un momento di confronto diretto tra le istituzioni coinvolte e approfondire le tematiche legate alla gestione, alla tutela ambientale e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico dell’Oasi.

Al sopralluogo prenderanno parte la VI Commissione consiliare Urbanistica e Ambiente, il Parco Nazionale del Gargano e i rappresentanti di Oasi Lago Salso S.p.A., per verificare sul campo la situazione dell’area e analizzare eventuali criticità e prospettive future.

La Commissione ha inoltre comunicato la possibilità per i cittadini interessati di assistere all’incontro, nel rispetto del regolamento del Consiglio comunale. Per partecipare sarà necessario inviare una richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo manfredonianotriv@libero.it , entro le ore 19.00 di mercoledì 16 luglio, così da consentire agli organizzatori di predisporre la partecipazione in base al numero degli aderenti.

A firmare la comunicazione sono il presidente della VI Commissione Alfredo De Luca, il vicepresidente Giuseppe Marasco e i commissari Michela Quitadamo e Massimiliano Ritucci.

Il sopralluogo rappresenta un passaggio importante per riportare al centro dell’attenzione il futuro dell’Oasi Lago Salso, uno dei principali presidi di biodiversità del territorio sipontino, e per favorire un dialogo tra amministrazione, enti ambientali e comunità locale sulla tutela e valorizzazione di un patrimonio naturale di rilevanza nazionale.

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