La Corte di Cassazione ha messo la parola fine al procedimento giudiziario per l’omicidio di Saman Abbas, la giovane pachistana di 18 anni uccisa nella primavera del 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. La Suprema Corte ha infatti rigettato i ricorsi presentati dagli imputati, rendendo definitive le condanne già stabilite nei precedenti gradi di giudizio.

Diventano così irrevocabili gli ergastoli inflitti ai genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e ai cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq. Confermata anche la condanna a 22 anni di reclusione per lo zio Danish Hasnain, ritenuto uno dei principali responsabili dell’organizzazione del delitto.

Secondo la ricostruzione accusatoria, Saman sarebbe stata uccisa perché aveva rifiutato un matrimonio combinato e scelto un percorso di vita considerato incompatibile con le rigide imposizioni familiari. Nei confronti degli imputati sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.

La vicenda aveva scosso profondamente l’opinione pubblica italiana, diventando simbolo della lotta contro la violenza di genere e contro ogni forma di controllo e imposizione esercitata sulle donne all’interno di contesti familiari caratterizzati da logiche patriarcali. A commentare la sentenza anche l’avvocata Valeria Miari, legale di parte civile e in passato difensore del fratello di Saman, Ali Haider: «La sua vita sarà per sempre distrutta, non si riprenderà mai del tutto. Cerca comunque di andare avanti, sostenuto da una rete di istituzioni».

Sulla stessa linea l’avvocata Maria Teresa Manente, responsabile dell’Ufficio legale di Differenza Donna e difensore di parte civile per l’associazione, che ha definito la decisione della Cassazione «una svolta sul piano sociale, prima ancora che giuridico». «La Suprema Corte – ha spiegato Manente – conferma definitivamente ciò che abbiamo sostenuto in ogni sede: Saman è stata uccisa perché donna, perché si è ribellata alle regole patriarcali e perché ha cercato di sottrarsi a un ruolo di subordinazione imposto dalla famiglia».

Con la sentenza definitiva si chiude così uno dei casi di cronaca più drammatici degli ultimi anni, ma resta vivo il valore simbolico della storia di Saman Abbas: una giovane donna la cui scelta di autodeterminazione è costata la vita e che è diventata un riferimento nella battaglia per i diritti e la libertà delle donne.

Lo riporta RaiNews.it