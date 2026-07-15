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Home // Cronaca // Ondate di calore, la Caritas Diocesana apre a Foggia un nuovo punto refrigerio gratuito

FOGGIA CALORE Ondate di calore, la Caritas Diocesana apre a Foggia un nuovo punto refrigerio gratuito

Il nuovo spazio è stato pensato per offrire un sostegno concreto alle persone più esposte agli effetti delle alte temperature

Allerta caldo estremo in arrivo: temperature record anche a Foggia

CALDO FOGGIA - ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

La Caritas Diocesana di Foggia-Bovino apre un nuovo punto refrigerio a Foggia. Dopo quello entrato in funzione a giugno negli spazi della parrocchia Ss Salvatore, da lunedì 20 luglio sarà attivo anche un punto refrigerio nelle sale della parrocchia Santa Maria della Croce (viale XXIV Maggio, 57/A).

Il nuovo spazio è stato pensato per offrire un sostegno concreto alle persone più esposte agli effetti delle alte temperature, in particolare a quanti non possono permettersi l’aria condizionata o sono impossibilitati a raggiungere la parrocchia Ss Salvatore.

Il servizio, gestito dalla Caritas Diocesana e garantito dai volontari della parrocchia, sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30, compresi i giorni festivi e Ferragosto. Il punto refrigerio resterà attivo fino al 1° settembre.

Con accesso completamente gratuito, le persone che vi si recheranno troveranno un luogo accogliente dove rinfrescarsi e trascorrere del tempo in compagnia. Gli ospiti potranno usufruire di acqua e bevande fresche, messe a disposizione grazie al contributo del Banco Alimentare della Daunia, oltre a giochi di società e carte per favorire momenti di socializzazione.

Particolare attenzione sarà riservata ai lavoratori agricoli impegnati nelle campagne, ai quali saranno distribuite bustine di magnesio e potassio per contribuire a prevenire i disagi dovuti alle elevate temperature. Saranno inoltre offerti gelati, acquistati dalla Caritas dall’azienda Lobozzo, che ha sostenuto l’iniziativa anche con alcune donazioni.

“Con questo secondo punto refrigerio vogliamo essere ancora più vicini alle persone che, durante l’estate, vivono situazioni di maggiore fragilità. Il caldo estremo non colpisce tutti allo stesso modo: per molti anziani, persone sole, senza dimora e lavoratori esposti per ore al sole può rappresentare un serio rischio per la salute. Aprire nuovi spazi di accoglienza significa offrire un luogo dove trovare sollievo, ristoro e, soprattutto, relazioni. Ringraziamo la parrocchia Santa Maria della Croce e i volontari per aver scelto di condividere con noi questo gesto concreto di prossimità”, dichiara la direttrice della Caritas Diocesana di Foggia-Bovino, Khady Sene.

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