Orta Nova, al via i lavori per la nuova Tenenza dei Carabinieri. Giovedì 16 luglio ore 14.00 la posa della prima pietra dell’opera finanziata con il Decreto Periferie

ORTA NOVA – Giovedì 16 luglio ore 14.00 si terrà la cerimonia di posa della prima pietra e di consegna dei lavori per la ristrutturazione dell’immobile di Corso Matteotti n. 25, destinato a ospitare la futura Tenenza dei Carabinieri di Orta Nova.

L’intervento, ricompreso tra le opere finanziate nell’ambito del Decreto Periferie per la Città di Orta Nova, rappresenta uno dei progetti più significativi del programma di rigenerazione urbana avviato sul territorio e costituisce un investimento strategico per il rafforzamento della sicurezza, della legalità e della presenza dello Stato nella comunità.

Alla cerimonia saranno presenti il Commissario Straordinario di Governo, Prefetto Ciciliano, il Sindaco di Orta Nova e l’Amministrazione Comunale, i rappresentanti della Prefettura di Foggia, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’avvio del cantiere segna l’inizio concreto della realizzazione di un presidio moderno ed efficiente che consentirà di ospitare la nuova Tenenza dei Carabinieri, un’infrastruttura istituzionale attesa da anni e destinata a rafforzare ulteriormente la capacità di controllo del territorio e la vicinanza dello Stato ai cittadini.

L’opera assume un valore che va oltre la riqualificazione dell’immobile: rappresenta un investimento sulla sicurezza, sulla legalità e sulla qualità dei servizi offerti alla comunità, confermando la volontà di dotare Orta Nova di strutture adeguate alle esigenze di un territorio in costante crescita.

La cerimonia del 16 luglio rappresenta, inoltre, un momento di particolare rilevanza istituzionale, testimoniando la concreta collaborazione tra Istituzioni centrali e Istituzioni locali, unite nel perseguire un obiettivo comune: rafforzare la presenza dello Stato, promuovere la legalità e offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti ed efficaci.

L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per l’avvio di un intervento strategico che contribuirà a rendere Orta Nova sempre più sicura e vicina ai bisogni della comunità.