Piloda Group rafforza la crescita industriale

Con l’ingresso di Alfredo Postiglione Coppola alla Direzione Generale di Piloda Shipyard, il Gruppo accelera il consolidamento nei settori naval, defence e servizi industriali avanzati. Acquisite nuove commesse Defence da circa 160 milioni di euro.

Piloda Group prosegue il proprio percorso di crescita industriale e consolidamento sui mercati nazionale e internazionale, rafforzando i tre pilastri strategici alla base del proprio sviluppo: solidità patrimoniale, investimenti infrastrutturali e valorizzazione delle risorse manageriali e tecniche.

L’evoluzione del Gruppo si riflette nell’ampliamento del portafoglio commesse, nella capacità di posizionarsi in segmenti ad alta intensità tecnologica e nel progressivo rafforzamento della propria presenza nei comparti naval, defence e industrial services. Se nel 2025 Piloda si presentava come nuovo player nel settore militare, oggi il Gruppo è impegnato in programmi di crescente rilevanza, con nuove commesse Defence del valore di circa 160 milioni di euro.

Donato Di Palo, CEO di Piloda Shipyard e Co-Founder di Piloda Group: “Piloda Group sta vivendo una fase di crescita importante, che richiede visione industriale, investimenti mirati e una struttura manageriale sempre più solida. Il nostro obiettivo è consolidare quanto costruito negli ultimi anni e trasformare le nuove opportunità in capacità produttiva stabile, competenza tecnica e valore per il territorio. L’ingresso di Alfredo Postiglione Coppola rappresenta un passaggio strategico in questa direzione: Piloda Shipyard si prepara ad affrontare commesse sempre più complesse con un’organizzazione rafforzata e una leadership industriale ancora più strutturata.”

In questa fase, un elemento centrale è rappresentato dall’investimento sulle competenze. Piloda Group ha infatti rafforzato la propria struttura con l’ingresso di Alfredo Postiglione Coppola nel ruolo di Direttore Generale di Piloda Shipyard.

Manager con una consolidata esperienza nei settori aerospaziale e industriale, Postiglione Coppola ha ricoperto ruoli di responsabilità in ambito procurement, program management, sales, supply chain e gestione di programmi complessi, operando in contesti nazionali e internazionali. Nel corso della sua carriera ha gestito processi e programmi per primari player industriali, tra cui Airbus, Leonardo, ATR, Boeing e Lockheed Martin, maturando competenze specifiche nella gestione di commesse ad alta complessità, contrattualistica, subfornitura, strategie make or buy, definizione di KPI, negoziazione commerciale e coordinamento di team multidisciplinari.

Il suo ingresso rappresenta un passaggio strategico per Piloda Shipyard, chiamata a gestire una fase di forte espansione produttiva e organizzativa. La sua esperienza, maturata in settori caratterizzati da elevati standard qualitativi, complessità contrattuale e rigorosi requisiti tecnici, contribuirà a rafforzare i processi industriali, l’integrazione tra procurement e operations, il controllo dei programmi e la capacità del cantiere di affrontare commesse sempre più articolate nei comparti navale, istituzionale e defence.

Alfredo Postiglione Coppola, Direttore Generale di Piloda Shipyard: “Entrare in Piloda Shipyard significa contribuire a una realtà industriale in forte evoluzione, con un potenziale significativo nei settori della cantieristica, della difesa e dei servizi tecnici avanzati. Il mio obiettivo sarà mettere a sistema l’esperienza maturata nella gestione di programmi complessi, supply chain, procurement e processi industriali, lavorando sull’efficienza operativa, sulla qualità dell’esecuzione e sulla crescita delle competenze interne. La sfida è accompagnare Piloda Shipyard in una nuova fase di sviluppo, rendendo l’organizzazione sempre più strutturata, competitiva e pronta a rispondere alle esigenze di committenti istituzionali e industriali.”

Parallelamente, Piloda Group ha inserito cinque tecnici specializzati a supporto dell’espansione operativa e industriale, confermando la volontà di investire non solo in asset produttivi, ma anche in capitale umano, know-how tecnico e capacità organizzativa.

Sul fronte degli investimenti infrastrutturali, il Gruppo ha avviato una serie di operazioni strategiche finalizzate ad ampliare la capacità produttiva e a rafforzare la propria presenza nelle aree portuali e industriali del Basso Mediterraneo. L’obiettivo è sviluppare una rete operativa sempre più integrata, in grado di supportare programmi complessi, attività manutentive continuative e servizi tecnici ad alto valore aggiunto per i comparti navale, istituzionale e defence.

In questo percorso si inserisce l’attivazione di un nuovo presidio produttivo dedicato alla riparazione e manutenzione di motori marini per unità impiegate in ambito istituzionale. L’iniziativa rientra in un modello di supporto logistico integrato, pensato per garantire continuità operativa, assistenza tecnica specialistica e mantenimento in efficienza di sistemi motore destinati a missioni pubbliche e militari.

Il rafforzamento industriale prosegue inoltre con l’ampliamento del service di Torre Annunziata, dove sono state realizzate una nuova cabina di verniciatura e una Final Assembly Line, a completamento della fase finale dei processi produttivi e delle lavorazioni di falegnameria.

A Brindisi, l’introduzione di un nuovo Travel Lift con capacità fino a 350 tonnellate potenzia ulteriormente le capacità di movimentazione, alaggio e gestione di unità navali di grandi dimensioni, rafforzando il ruolo dello stabilimento nelle attività di costruzione, refit, manutenzione e assistenza tecnica.

Sul piano delle commesse, Piloda Group registra nuove aggiudicazioni da parte del Committente Guardia Costiera. Le commesse PD 15 e PD 21 prevedono rispettivamente la realizzazione di 20 unità, con opzione fino a 40, e di 19 unità, con opzione fino a 24. Il piano produttivo prevede una capacità fino a 10 unità annue, a conferma della crescita della struttura industriale del Gruppo e della sua capacità di rispondere a programmi complessi e continuativi.

I progetti includono anche lo sviluppo di nuovi prototipi di mezzi Search & Rescue, progettati per operare in condizioni estreme. Si tratta di unità con scafi in alluminio o vetroresina, caratteristiche di inaffondabilità e auto-raddrizzamento, destinate a missioni di salvataggio in mare e interventi umanitari in scenari complessi.

Nel comparto Defence, Piloda Group ha inoltre acquisito una nuova commessa del valore di circa 160 milioni di euro, relativa a Piloda Defence. L’aggiudicazione rappresenta un passaggio di ulteriore consolidamento del posizionamento del Gruppo nel settore della difesa, rafforzando la pipeline industriale e la prospettiva di crescita nel medio periodo.

Piloda Group conferma così un percorso di crescita fondato su investimenti infrastrutturali, sviluppo delle competenze, rafforzamento manageriale e consolidamento della presenza nei settori strategici della cantieristica, della difesa e dei servizi industriali avanzati.