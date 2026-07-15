Edizione n° 6128

BALLON D'ESSAI

CIAMBO' // La Ciambotta fresca in una cena sotto le stelle. Il 31 luglio a Manfredonia torna Ciambò
15 Luglio 2026 - ore  13:01

CALEMBOUR

ANDRIA Q8 // Andria, assalto armato a un distributore Q8 sulla tangenziale: banditi in fuga con l’incasso
15 Luglio 2026 - ore  12:52

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Protocollo d’intesa Comune Manfredonia – Comitato QUAM per partecipazione politiche urbanistiche e rigenerazione urbana

QUAM MANFREDONIA Protocollo d’intesa Comune Manfredonia – Comitato QUAM per partecipazione politiche urbanistiche e rigenerazione urbana

È stato sottoscritto ieri il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Manfredonia e il Comitato dei Cittadini QUAM

Protocollo d'intesa Comune Manfredonia - Comitato QUAM per partecipazione politiche urbanistiche e rigenerazione urbana

Protocollo d'intesa Comune Manfredonia - Comitato QUAM per partecipazione politiche urbanistiche e rigenerazione urbana

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //
È stato sottoscritto ieri il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Manfredonia e il Comitato dei Cittadini QUAM con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadinanza sui temi della pianificazione territoriale, dell’urbanistica e della rigenerazione urbana.
La firma del Protocollo rappresenta un passo significativo verso un modello di amministrazione sempre più aperto e partecipato. L’intesa mira a promuovere percorsi di confronto, ascolto e collaborazione, valorizzando il contributo dei cittadini nella costruzione delle scelte che riguardano il futuro del territorio.
«La pianificazione del territorio – dichiara l’Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto – non può prescindere dall’ascolto delle persone che vivono quotidianamente la città. Con questo Protocollo consolidiamo un metodo di lavoro fondato sul confronto, sulla trasparenza e sulla partecipazione, affinché le trasformazioni urbane siano sempre più condivise e rispondenti ai bisogni della comunità.
Il Sindaco Domenico la Marca: «La firma di questo Protocollo testimonia la volontà dell’Amministrazione comunale di costruire una città in cui i cittadini siano protagonisti delle scelte strategiche. La partecipazione non è un adempimento formale, ma uno strumento concreto per rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.»
Attraverso questa collaborazione, il Comune di Manfredonia e il Comitato QUAM intendono favorire la diffusione di una cultura della partecipazione, promuovendo momenti di ascolto e confronto aperti alla cittadinanza e contribuendo alla definizione di una visione condivisa dello sviluppo urbano.
L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno a promuovere percorsi partecipativi capaci di rendere i cittadini parte attiva nei processi decisionali, nella convinzione che la qualità del governo del territorio passi anche attraverso il dialogo e la collaborazione con la comunità.

1 commento su "Protocollo d’intesa Comune Manfredonia – Comitato QUAM per partecipazione politiche urbanistiche e rigenerazione urbana"

  1. Quante belle parole ed intenti…, partecipazione, collaborazione, trasparenza, cittadini che vivono la città… ccc… ecc..
    Ma si chiede chi di dovere legge i post/commenti pubblicati sui social che riguardano ka città e le esigenze dei suoi cittadini nonché territorio.
    Basterebbe porre maggiore attenzione alle segnalazioni ed incrementare maggiormente quello che dovrebbe essere il pragmatismo di una P.A. cge riscontri ed intervenga col proprio organigramma messo apposta per rispondere alle esigenze della collettività.
    Se ciò non avviene più è dimostrato dalla disaffezione al voto ed ad una certa vlasse politica sorda, cieca e muta. Scitatev…

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO