Protocollo d'intesa Comune Manfredonia - Comitato QUAM per partecipazione politiche urbanistiche e rigenerazione urbana

È stato sottoscritto ieri il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Manfredonia e il Comitato dei Cittadini QUAM con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadinanza sui temi della pianificazione territoriale, dell’urbanistica e della rigenerazione urbana.

La firma del Protocollo rappresenta un passo significativo verso un modello di amministrazione sempre più aperto e partecipato. L’intesa mira a promuovere percorsi di confronto, ascolto e collaborazione, valorizzando il contributo dei cittadini nella costruzione delle scelte che riguardano il futuro del territorio.

«La pianificazione del territorio – dichiara l’Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto – non può prescindere dall’ascolto delle persone che vivono quotidianamente la città. Con questo Protocollo consolidiamo un metodo di lavoro fondato sul confronto, sulla trasparenza e sulla partecipazione, affinché le trasformazioni urbane siano sempre più condivise e rispondenti ai bisogni della comunità.

Il Sindaco Domenico la Marca: «La firma di questo Protocollo testimonia la volontà dell’Amministrazione comunale di costruire una città in cui i cittadini siano protagonisti delle scelte strategiche. La partecipazione non è un adempimento formale, ma uno strumento concreto per rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.»

Attraverso questa collaborazione, il Comune di Manfredonia e il Comitato QUAM intendono favorire la diffusione di una cultura della partecipazione, promuovendo momenti di ascolto e confronto aperti alla cittadinanza e contribuendo alla definizione di una visione condivisa dello sviluppo urbano.