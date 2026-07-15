Le imprese che da oltre un secolo rappresentano un punto di riferimento per l’economia italiana potranno nuovamente candidarsi a entrare nel Registro nazionale delle Imprese Storiche. Unioncamere ha infatti riaperto le iscrizioni per il 2026, offrendo alle aziende centenarie l’opportunità di ottenere il prestigioso marchio “Impresa Storica d’Italia”, simbolo di continuità, tradizione e capacità di innovazione. Istituito nel 2011, il Registro nasce con l’obiettivo di valorizzare quelle realtà imprenditoriali che, attraverso il passaggio di competenze, valori e conoscenze da una generazione all’altra, hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo economico e sociale del Paese. Attualmente sono oltre 2.600 le imprese italiane già inserite nel Registro e riconosciute per la loro attività ultracentenaria.

L’iscrizione è gratuita e su base volontaria ed è aperta a tutte le imprese, indipendentemente dal settore economico o dalla forma giuridica, purché risultino regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese e abbiano svolto in modo continuativo la propria attività nello stesso settore merceologico per almeno cento anni. Nella valutazione della storicità, Unioncamere terrà conto dell’effettiva continuità dell’attività imprenditoriale, senza penalizzare le trasformazioni dovute all’evoluzione tecnologica, ai cambiamenti del mercato, alle modifiche della forma giuridica, della denominazione, della proprietà o della sede aziendale.

Le imprese che hanno raggiunto il traguardo dei 100 anni entro il 31 dicembre 2025 potranno presentare la domanda di iscrizione entro il 30 settembre 2026. Per quelle che matureranno il secolo di attività entro il 31 dicembre 2026, il termine ultimo sarà invece il 31 luglio 2027.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Di Carlo, che evidenzia il ruolo fondamentale delle imprese storiche nel tessuto produttivo italiano. “Le imprese storiche rappresentano un modello imprescindibile per chiunque desideri fare impresa. Grazie al patrimonio di competenze ed esperienze maturato nel tempo, hanno contribuito in modo determinante alla crescita economica e sociale del Paese e oggi possono ottenere un prestigioso riconoscimento. Anche le imprese della Capitanata hanno saputo distinguersi, diventando protagoniste della rinascita economica del territorio provinciale. Un patrimonio di attività, saperi ed esperienze tramandato di generazione in generazione che, a distanza di un secolo, continua a rappresentare uno dei pilastri dell’imprenditoria nazionale.”

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante non solo per celebrare la longevità delle imprese italiane, ma anche per preservarne la memoria e valorizzare un patrimonio imprenditoriale che continua a essere sinonimo di affidabilità, tradizione e capacità di affrontare le sfide del futuro.