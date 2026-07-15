CERIGNOLA – Un progetto condiviso per ripensare il futuro di tre comunità attraverso una visione unitaria dello sviluppo urbano. È stata presentata a Palazzo Fornari la Strategia Urbana Territoriale che guiderà gli interventi di rigenerazione nei comuni di Cerignola, Stornara e Stornarella, al termine di un percorso partecipativo che nei mesi scorsi ha coinvolto cittadini, associazioni, operatori economici e rappresentanti del Terzo Settore.

L’incontro pubblico, terzo appuntamento del percorso promosso dal Comune di Cerignola in qualità di ente capofila, rientra nel programma regionale “Priorità IX – Sviluppo territoriale e urbano”, finanziato nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Il progetto è stato sviluppato con il supporto tecnico della società Finepro e con il piano di animazione territoriale curato da Euromediterranea.

Ad aprire i lavori sono stati l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Cerignola, Vincenzo Merra, il sindaco di Stornara Roberto Nigro e il sindaco di Stornarella Massimo Colia, che hanno sottolineato il valore della collaborazione istituzionale come elemento fondamentale per costruire uno sviluppo condiviso dell’intero territorio.

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti anche il dirigente comunale Francesco Casamassima e gli architetti Michele Sgobba e Salvatore Guglielmi, illustrando il percorso che ha portato alla definizione della strategia.

Uno dei concetti centrali emersi durante il confronto riguarda il superamento della logica dei singoli interventi isolati. L’obiettivo, infatti, è costruire una programmazione capace di collegare opere pubbliche, servizi, progettazione e gestione amministrativa all’interno di una visione complessiva, così da trasformare le risorse disponibili in interventi realmente efficaci per i cittadini.

Per quanto riguarda Cerignola, la Strategia individua come aree prioritarie il quartiere Torricelli, la zona del Monterisi e quella della Tomba dei Galli, considerate strategiche per avviare un processo di riqualificazione capace di migliorare gli spazi pubblici, rafforzare i servizi e restituire nuove funzioni urbane.

A Stornara, invece, gli interventi punteranno sul recupero della Villa Comunale, da tempo inutilizzabile, e sulla valorizzazione del patrimonio artistico rappresentato dai murales che negli ultimi anni hanno reso il paese un punto di riferimento nel panorama della street art pugliese.

Per Stornarella, infine, il piano prevede la riqualificazione dell’area di via del Forcone, del collegamento con la Villa Comunale e degli spazi pubblici circostanti, con l’obiettivo di rendere il centro urbano più vivibile, accessibile e funzionale.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato come il continuo confronto tra i tre Comuni e la Regione Puglia abbia rappresentato uno degli elementi qualificanti dell’intero percorso, consentendo di affinare progressivamente la Strategia e di costruire un modello di cooperazione istituzionale orientato alla qualità della programmazione e all’efficacia degli interventi.

Con la presentazione pubblica della Strategia Urbana Territoriale si conclude la fase di partecipazione che ha accompagnato la costruzione del progetto. Nei prossimi mesi prenderanno il via le successive fasi di progettazione e confronto con la Regione Puglia, passaggi necessari per trasformare le linee guida illustrate alla cittadinanza in opere concrete, servizi e interventi destinati a migliorare la qualità della vita nei tre centri della provincia di Foggia.