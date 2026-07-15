Edizione n° 6128

BALLON D'ESSAI

CIAMBO' // La Ciambotta fresca in una cena sotto le stelle. Il 31 luglio a Manfredonia torna Ciambò
15 Luglio 2026 - ore  13:01

CALEMBOUR

ANDRIA Q8 // Andria, assalto armato a un distributore Q8 sulla tangenziale: banditi in fuga con l’incasso
15 Luglio 2026 - ore  12:52

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Rignanese sicuro: “Campo largo in frantumi, matrimonio finito. Maggioranza scappa dai problemi”

RIGNANESE EPISCOPO Rignanese sicuro: “Campo largo in frantumi, matrimonio finito. Maggioranza scappa dai problemi”

Oggi i consiglieri di centrosinistra hanno disertato l'aula dopo una sospensione

episcopo foggia

SINDACA EPISCOPO, FOGGIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Foggia // Politica //
Nuovo scivolone della maggioranza del Campo Largo al Comune di Foggia. Oggi i consiglieri di centrosinistra hanno disertato l’aula dopo una sospensione. I consiglieri di maggioranza non si sono ripresentati, facendo mancare il numero legale, Sindaca Episcopo compresa.
La seduta del Consiglio Comunale è quindi fallita, come ormai è fallimentare la gestione di una città allo sbando totale. Il segretario cittadino e consigliere comunale di Forza Italia, Pasquale Rignanese, denuncia l’irresponsabilità della coalizione di governo.
“Oggi abbiamo assistito all’ennesima evasione dalla maggioranza, l’ennesima fuga dal confronto. La maggioranza scappa per nascondere le proprie divisioni interne e l’incapacità di affrontate tematiche come quella legata ai sistema rifiuti e alla realizzazione dei Centri di Raccolta Comunale su cui avevo presentato una mozione unitamente a quella sul verde pubblico. Quello del Campo Largo è un matrimonio finito, sono separati in casa”, conclude Rignanese.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO