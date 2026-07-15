Nuovo scivolone della maggioranza del Campo Largo al Comune di Foggia. Oggi i consiglieri di centrosinistra hanno disertato l’aula dopo una sospensione. I consiglieri di maggioranza non si sono ripresentati, facendo mancare il numero legale, Sindaca Episcopo compresa.

La seduta del Consiglio Comunale è quindi fallita, come ormai è fallimentare la gestione di una città allo sbando totale. Il segretario cittadino e consigliere comunale di Forza Italia, Pasquale Rignanese, denuncia l’irresponsabilità della coalizione di governo.

“Oggi abbiamo assistito all’ennesima evasione dalla maggioranza, l’ennesima fuga dal confronto. La maggioranza scappa per nascondere le proprie divisioni interne e l’incapacità di affrontate tematiche come quella legata ai sistema rifiuti e alla realizzazione dei Centri di Raccolta Comunale su cui avevo presentato una mozione unitamente a quella sul verde pubblico. Quello del Campo Largo è un matrimonio finito, sono separati in casa”, conclude Rignanese.