San Severo, sangue in piazza: tre feriti in una sparatoria, uno lotta per la vita (foto video)

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a San Severo, dove intorno alle 13 una sparatoria si è verificata in piazza Allegato, nei pressi di un bar. Il bilancio è di tre persone ferite, due cittadini italiani e un cittadino marocchino, tutti soccorsi e trasportati in ospedale.

Il ferito più grave è il cittadino marocchino, raggiunto da un colpo nella parte alta del torace. L’uomo è stato intubato dai sanitari e le sue condizioni vengono monitorate dai medici. Si attendono aggiornamenti.

Sul luogo dell’agguato gli investigatori hanno rinvenuto sei bossoli, repertati nell’ambito dei rilievi eseguiti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS), intervenuta anche per l’effettuazione dello stub e degli accertamenti tecnici.

Il presunto autore della sparatoria è stato rintracciato e fermato presso la propria abitazione. Si tratta di un 50enne di San Severo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio e, più risalenti nel tempo, contro la persona. Secondo quanto emerso, l’uomo si trovava agli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi.

Le indagini sono coordinate dalle forze dell’ordine, che stanno procedendo all’escussione dei testimoni, all’ascolto delle persone ferite e all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e il movente dell’episodio.

L’attività investigativa è tuttora in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili alla ricostruzione della vicenda.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI