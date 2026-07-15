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Home // Economia // Semestre aperto di Medicina: dal 7 settembre al via le attività didattiche dell’Università di Foggia

MEDICINA SEMESTRE Semestre aperto di Medicina: dal 7 settembre al via le attività didattiche dell’Università di Foggia

Gli studenti saranno suddivisi in due canali didattici, individuati in base all'ultima cifra della pre-matricola assegnata

Test di Medicina, studentessa denunciata: tentò di ottenere in anticipo le domande

Test del semestre filtro in Medicina - Fonte Immagine: tg24.sky.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Economia // Foggia //

Foggia, 15 luglio 2026. L’Università di Foggia è pronta ad accogliere, dal prossimo 7 settembre, gli studenti pre-immatricolati al Semestre aperto dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, dando avvio a un modello formativo che coniuga qualità della didattica, innovazione e centralità dello studente.

Gli studenti saranno suddivisi in due canali didattici, individuati in base all’ultima cifra della pre-matricola assegnata (canale pari e canale dispari), così da garantire una gestione efficiente delle attività formative e un’organizzazione coerente con l’elevato numero di iscritti.

Il percorso formativo, in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale, prevede l’erogazione in presenza degli insegnamenti di Fisica, Chimica e Propedeutica Biochimica e Biologia, attraverso lezioni frontali affidate ai docenti dell’Ateneo.

Accanto alla didattica tradizionale, l’Università di Foggia ha scelto di rafforzare il sostegno agli studenti con ulteriori iniziative di accompagnamento allo studio. Per l’insegnamento di Fisica, infatti, saranno attivati due tutor disciplinari che svolgeranno esercitazioni aggiuntive a frequenza volontaria, oltre le 75 ore previste dai 6 CFU stabiliti dal Decreto Ministeriale. L’obiettivo è offrire agli studenti ulteriori occasioni di confronto e consolidamento degli apprendimenti. 

Elemento distintivo dell’offerta formativa sarà inoltre il servizio gratuito di tutoraggio digitale, realizzato grazie alla collaborazione tra Università di Foggia e Futura S.p.A. Tutti gli iscritti al semestre aperto potranno usufruire della piattaforma Futura dal momento della chiusura delle iscrizioni fino al completamento degli esami.

La piattaforma Futura affiancherà la didattica universitaria senza sostituirla, offrendo agli studenti un supporto personalizzato, sempre disponibile e fruibile da qualsiasi luogo. Attraverso strumenti di intelligenza artificiale educativa, contenuti adattivi, simulazioni, tutoraggio digitale e sistemi di monitoraggio dell’apprendimento, ciascuno studente potrà organizzare il proprio percorso di studio in funzione del livello di preparazione, dei tempi di apprendimento e delle proprie esigenze formative.

L’iniziativa rappresenta una delle principali innovazioni introdotte dall’Ateneo per accompagnare gli studenti durante il semestre aperto, con l’obiettivo di favorire il successo formativo e sostenere ogni studente lungo tutto il percorso di apprendimento.

Con questa organizzazione, l’Università di Foggia conferma il proprio impegno nello sviluppo di una didattica sempre più innovativa, inclusiva e centrata sulla persona, nella convinzione che la qualità della formazione passi non solo attraverso l’eccellenza dei contenuti, ma anche attraverso strumenti capaci di accompagnare gli studenti dentro e fuori dall’aula.
 

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