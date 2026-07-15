SAN SEVERO – Una sparatoria si è verificata poco fa in piazza Allegato, a San Severo. Il bilancio provvisorio è di tre persone ferite, una delle quali versa in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale. Nell’area sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno transennato la zona e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono stati resi noti né l’identità dei feriti né il movente della sparatoria. Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed eventuali immagini di videosorveglianza utili a chiarire quanto accaduto.

Seguiranno aggiornamenti e immagini non appena disponibili.