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Home // Cronaca // Sparatoria a San Severo, tre feriti: uno è in gravissime condizioni

SPARATORIA SAN SEVERO Sparatoria a San Severo, tre feriti: uno è in gravissime condizioni

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale

CARABINIERI, GAZZETTA - ST

CARABINIERI, GAZZELLA - ST - immagine d'archivio

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

SAN SEVERO – Una sparatoria si è verificata poco fa in piazza Allegato, a San Severo. Il bilancio provvisorio è di tre persone ferite, una delle quali versa in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale. Nell’area sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno transennato la zona e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono stati resi noti né l’identità dei feriti né il movente della sparatoria. Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed eventuali immagini di videosorveglianza utili a chiarire quanto accaduto.

Seguiranno aggiornamenti e immagini non appena disponibili.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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