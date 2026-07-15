FOGGIA – Un confronto urgente con la Direzione strategica del Policlinico di Foggia e con la Regione Puglia per fare chiarezza sul futuro della Struttura complessa di Neurologia e della Stroke Unit. È quanto chiede la UIL FPL di Foggia, che ha inviato una nota ufficiale evidenziando le criticità organizzative e assistenziali emerse nelle ultime settimane e chiedendo un percorso condiviso per il potenziamento della rete ictus provinciale.

Secondo il sindacato, la Stroke Unit del Policlinico rappresenta il principale centro Hub della provincia per il trattamento dell’ictus cerebrale e svolge un ruolo strategico all’interno della rete regionale dell’emergenza. Proprio per questo motivo qualsiasi scelta organizzativa, sottolinea la UIL, deve garantire la massima efficienza nella presa in carico dei pazienti colpiti da una patologia tempo-dipendente, nella quale ogni minuto può risultare decisivo.

Tra le questioni evidenziate figurano la disponibilità dei posti letto dedicati, la collocazione logistica della Stroke Unit rispetto al percorso dell’emergenza, il crescente ricorso ai posti letto della Neurologia ordinaria e la riduzione delle procedure terapeutiche tempo-dipendenti rispetto agli anni precedenti. Circostanze che, secondo il sindacato, rendono necessario un approfondimento immediato e una revisione dell’attuale organizzazione.

La UIL FPL richiama inoltre l’autorizzazione regionale che prevede l’ampliamento della Stroke Unit da sei a dieci posti letto, con il conseguente adeguamento del personale previsto per le unità di terapia subintensiva. Nella nota viene ribadita anche la necessità di collocare la struttura all’interno del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, in modo da favorire una più stretta integrazione con Pronto Soccorso, Rianimazione, Cardiologia e Neuroradiologia.

Il sindacato affronta anche il tema del futuro assetto organizzativo della Neurologia, sottolineando come ogni eventuale riorganizzazione debba essere orientata esclusivamente al miglioramento dell’assistenza sanitaria e alla valorizzazione delle professionalità coinvolte. La UIL evidenzia il valore dell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca tipica delle aziende ospedaliero-universitarie, ma avverte che qualsiasi cambiamento dovrà evitare ricadute negative sull’efficienza dei servizi e sulle condizioni di lavoro del personale.

Per questo l’organizzazione sindacale chiede la convocazione di un tavolo urgente con la Direzione strategica del Policlinico e con la Regione Puglia, finalizzato a conoscere il progetto complessivo riguardante la Neurologia e la Stroke Unit. Tra le richieste figurano chiarimenti sugli obiettivi strategici, sugli investimenti previsti, sulle risorse professionali disponibili e sugli effetti delle scelte organizzative sull’assistenza ai cittadini e sull’organizzazione del lavoro. Contestualmente viene richiesta la trasmissione degli atti relativi all’eventuale riorganizzazione della struttura.

Nel documento la UIL FPL conclude assicurando che continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda, ribadendo che la tutela del diritto alla salute dei cittadini della Capitanata, il rafforzamento della sanità pubblica e la valorizzazione degli operatori sanitari devono rappresentare i principi guida di ogni futura decisione organizzativa.