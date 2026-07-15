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Home // Bari // Tredici chili di droga nascosti in auto, polizia arresta 50enne a Bari

DROGA BARI Tredici chili di droga nascosti in auto, polizia arresta 50enne a Bari

Sotto i sedili posteriori della sua auto, in un doppiofondo protetto da una piastra metallica di circa un centimetro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

Sotto i sedili posteriori della sua auto, in un doppiofondo protetto da una piastra metallica di circa un centimetro, aveva nascosto undici panetti di cocaina, una busta sottovuoto contenente la stessa sostanza stupefacente e un altro panetto di eroina, per un totale di oltre 13 chili di droga per un valore complessivo di circa un milione di euro.

Per questo un 50enne originario di Matera, ma residente nel Nord Italia, è stato arrestato a Bari.
L’uomo, pregiudicato, è stato intercettato dal personale della sezione antidroga della Squadra mobile del capoluogo pugliese mentre transitava sulla litoranea a Sud della città, nel quartiere San Giorgio.

Insospettiti per le “manovre diversive” che l’uomo aveva accennato alla vista dei poliziotti, gli agenti lo hanno fermato, controllando l’auto. Il 50enne è subito finito in manette, la droga è stata sequestrata. “La sola cocaina – evidenzia la Questura di Bari in una nota – ove immessa effettivamente in commercio avrebbe avuto un valore di circa un milione di euro”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

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