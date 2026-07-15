ISOLE TREMITI – Si intensifica il confronto tra il Comune delle Isole Tremiti e l’Ente Parco Nazionale del Gargano sulla gestione del campo boe nell’Area Marina Protetta. L’amministrazione comunale ha deciso di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere la documentazione richiesta nei mesi scorsi, ritenendo di non aver ricevuto alcun riscontro all’istanza di accesso civico presentata il 7 marzo 2026.

La decisione è stata formalizzata con una delibera della Giunta comunale, che ha conferito incarico a un legale affinché tuteli il diritto dell’ente ad acquisire gli atti relativi alla gestione dei campi boe, tema da tempo al centro del dibattito sull’arcipelago.

L’amministrazione chiede di conoscere il numero dei permessi di stazionamento rilasciati negli anni 2023, 2024 e 2025, le modalità con cui sono stati gestiti i campi boe e il rispetto della normativa che disciplina il numero massimo di autorizzazioni concedibili.

Tra gli aspetti sui quali il Comune intende fare chiarezza figurano anche la destinazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei gavitelli, verificando se le risorse siano state impiegate per la manutenzione delle infrastrutture e per gli interventi di tutela ambientale previsti dalla normativa.

L’istanza riguarda inoltre le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni che utilizzano il campo boe.

Nel mirino anche il progetto finanziato con il PNRR

Tra la documentazione richiesta rientrano anche gli atti relativi al progetto di ampliamento del campo boe finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, il Comune chiede di acquisire la documentazione relativa alla dichiarazione di interesse pubblico dell’intervento e all’attestazione dell’assenza di finalità lucrative, elementi previsti nell’iter autorizzativo del progetto.

Il ricorso al giudice

Secondo quanto riportato nella delibera comunale, decorso il termine previsto dalla normativa senza che sia arrivata una risposta da parte dell’Ente Parco, il silenzio dell’amministrazione viene considerato una lesione del diritto di accesso agli atti.

Per questo motivo il Comune delle Isole Tremiti ha deciso di affidarsi all’autorità giudiziaria, chiedendo che sia il giudice a pronunciarsi sulla legittimità del mancato riscontro e sull’obbligo di consentire l’accesso alla documentazione richiesta.

La vicenda aggiunge un nuovo capitolo al confronto istituzionale sulla gestione dell’Area Marina Protetta, tema particolarmente delicato per la tutela ambientale e per le attività turistiche e nautiche dell’arcipelago. Lo riporta retegargano.it