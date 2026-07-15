TRINITAPOLI – La città di Trinitapoli celebra un nuovo talento dello sport. A soli dieci anni, Chloe Santoro ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana di danza sportiva alle finali nazionali disputate il 5 luglio 2026 alla Fiera di Rimini, al termine di una stagione caratterizzata da impegno, sacrificio e passione.

Nata a Cerignola e residente a Trinitapoli, Chloe si allena presso la scuola Tem Cerignola Dance, seguita dai maestri Laura Marinaro e Savino Cuocci, protagonisti del suo percorso di crescita sportiva.

«I miei maestri sono casa, famiglia, la mia forza. Mi insegnano ogni giorno ogni passo per realizzare i miei sogni. Hanno creduto in me e lottato con me. Gli voglio troppo bene e sono grata alla vita per averli al mio fianco, dentro e fuori dal mondo della danza», racconta la giovane campionessa.

L’Amministrazione comunale si congratula con Chloe, la sua famiglia e i suoi maestri per un risultato che rende orgogliosa l’intera comunità.

«Chloe è motivo di orgoglio per Trinitapoli. Con il suo impegno e la sua determinazione dimostra che i sogni si raggiungono con il lavoro e la passione. A lei vanno le congratulazioni di tutta la città», dichiara il Sindaco Francesco di Feo.

«Questo titolo italiano premia il talento di Chloe e il grande lavoro svolto ogni giorno insieme ai suoi maestri e alla sua famiglia. È un bellissimo esempio per tutti i giovani che si avvicinano allo sport», aggiunge l’Assessore allo Sport Giovanni Landriscina.

Il Comune di Trinitapoli rinnova le congratulazioni alla giovane campionessa, alla sua famiglia, ai maestri Laura Marinaro e Savino Cuocci e alla scuola Tem Cerignola Dance, per uno straordinario risultato che porta in alto il nome della città.

Ufficio Comunicazione e Staff del Sindaco