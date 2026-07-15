Peschici, 𝙡𝙪𝙣𝙚𝙙ì 27 𝙡𝙪𝙜𝙡𝙞𝙤 2026, alle ore 21:30 in piazza Pertini, nell’ambito del secondo ed ultimo appuntamento della 𝙧𝙖𝙨𝙨𝙚𝙜𝙣𝙖 𝙖𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘𝙖 “𝙉𝙤𝙩𝙚 𝙙𝙞 𝙈𝙖𝙧𝙚” 𝙄𝙄𝙄 𝙚𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 inserita nel progetto “Embi Festival”, presenterà 𝙐𝙘𝙘𝙞𝙤 𝘿𝙚 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙞𝙨 e 𝙈𝙖𝙪𝙧𝙤 𝙍𝙚𝙥𝙚𝙩𝙩𝙤.

𝙐𝙘𝙘𝙞𝙤 𝘿𝙚 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙞𝙨, uno dei comici più amati d’Italia, ritornerà sul palcoscenico peschiciano con uno show completamente nuovo, dal titolo: “𝙎𝙩𝙖𝙨𝙚𝙧𝙖 𝙘𝙤𝙣 𝙐𝙘𝙘𝙞𝙤”.

Lo spettacolo unirà monologhi inediti, sketch esilaranti e tanta improvvisazione. Sarà una performance dinamica, spontanea e coinvolgente, pensata per divertire ma anche emozionare, offrendo uno sguardo ironico – e mai sopra le righe – sulla vita di tutti i giorni.

Seguirà, 𝙈𝙖𝙪𝙧𝙤 𝙍𝙚𝙥𝙚𝙩𝙩𝙤 in “𝙉𝙤𝙣 𝙨𝙤𝙡𝙤 883”, cofondatore degli 883 e autore di alcuni dei brani più iconici della musica italiana degli anni ’90 come “Sei un Mito”, “Come mai” e “Hanno ucciso l’uomo ragno”, solo per citarne alcuni.

Proporrà un live set, che accompagnerà il pubblico, in un viaggio tra canzoni che hanno segnato un’intera generazione, racconti e aneddoti.

𝙇’𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙤, 𝙘𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙜𝙧𝙚𝙨𝙨𝙤 𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙞𝙩𝙤, rientra nel cartellone “L’estate Addosso” IV edizione, coordinato dal Comune di Peschici, con Luigi D’arenzo sindaco, in particolar modo dal consigliere delegato agli eventi, Francesco D’arenzo, con il patrocinio della Regione Puglia e di altri Enti sovracomunali.