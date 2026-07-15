Quanti alberi sono stati abbattuti a Foggia negli ultimi tre anni? Quanti ne sono stati piantati per compensare i tagli? Quante perizie di stabilità sono state redatte per giustificare l’uso delle motoseghe? Per rispondere a queste semplici domande, fondamentali per la salute pubblica e il contrasto alle ondate di calore, il WWF Foggia lo scorso 29 maggio aveva presentato una formale istanza di Accesso Civico Generalizzato agli atti dell’Assessorato all’Ambiente.

Oggi, la risposta ufficiale del Comune (prot. 8 luglio 2026) lascia sgomenti e rappresenta una clamorosa carenza amministrativa. Il Servizio Ambiente ha risposto per iscritto che la legge “non comporta l’obbligo di procedere alla formazione di nuovi documenti ovvero alla predisposizione di elaborazioni, aggregazioni, ricostruzioni o report riepilogativi non già esistenti”. Tradotto dal burocratese: il Comune di Foggia non possiede alcun registro, report e nessun database aggiornato sul proprio patrimonio arboreo. L’Ente ha formalmente ammesso di non avere dati aggregati sul verde pubblico, seppur invita a consultare “gli atti amministrativi effettivamente detenuti dall’Ente“.

Per il WWF Foggia si tratta di un fatto gravissimo, che fa emergere due pesanti contraddizioni:

Inosservanza delle direttive nazionali: Affermando di non avere report riepilogativi, il Comune certifica di essere mancante rispetto alla Legge 10/2013, che obbliga i municipi a redigere il bilancio arboreo e a mantenere quindi un censimento del verde aggiornato.

Affermando di non avere report riepilogativi, il Comune certifica di essere mancante rispetto alla Legge 10/2013, che obbliga i municipi a redigere il bilancio arboreo e a mantenere quindi un censimento del verde aggiornato. Il mistero del maxi-bando: Se l’Amministrazione non sa esattamente quanti alberi ci sono o comunque dati aggiornati, in che condizioni statiche versano e dove bisogna intervenire, su quali basi tecniche e agronomiche è stata costruita la gara d’appalto per il verde pubblico da oltre otto milioni di euro (attualmente sospesa dal TAR)? Stiamo appaltando la cura del nostro patrimonio verde alla cieca? Non sarebbe il caso di annullare il bando in autotutela?

Foggia soffoca nella morsa delle isole di calore, eppure, l’Assessorato all’Ambiente continua a gestire il verde in perenne emergenza, attraverso deroghe, senza curare gli esemplari malati (molti sono infestati da parassiti o malati), senza un piano del verde, senza una visione strategica e, oggi lo sappiamo per certo, senza nemmeno conoscere i propri dati.

Il WWF Foggia desidera inoltre ricordare che il nostro giudizio è sempre stato accompagnato da proposte concrete migliorative. Oltre il noto “Patto Verde”, disatteso e rifiutato dalla stessa sindaca Episcopo (nonostante la Sua sottoscrizione), fin da subito fu stato trasmesso all’Assessorato all’Ambiente un documento contenente idee e proposte operative per innovare la gestione del verde urbano, migliorare la pianificazione, rafforzare il monitoraggio del patrimonio arboreo e rendere Foggia una città più resiliente ai cambiamenti climatici. Quelle proposte non hanno mai perso la loro validità. Il WWF Foggia ribadisce la piena disponibilità a mettere a disposizione competenze tecnico-scientifiche, esperienze e progettualità nell’interesse esclusivo della città.

Una città moderna non si misura soltanto dalle opere che realizza o dai bandi, ma dalla capacità di programmare il proprio futuro. E il futuro di Foggia passa inevitabilmente attraverso un verde pubblico pianificato, monitorato e gestito come una vera infrastruttura strategica per la salute, il clima e la qualità della vita dei cittadini.

I cittadini hanno il diritto di sapere come viene amministrato, tutelato e, quando accade, abbattuto il loro patrimonio verde. Perché il futuro climatico di Foggia si costruisce con la conoscenza, la pianificazione e la trasparenza, non navigando a vista e i cittadini hanno il diritto di sapere come viene gestito (e tagliato) il loro respiro.