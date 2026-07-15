Visite urologiche gratuite al Policlinico di Foggia per la giornata dell'incontinenza

FOGGIA – Un pomeriggio dedicato alla prevenzione, all’informazione e alla salute. In occasione della XXI Giornata Nazionale per la prevenzione e la cura dell’Incontinenza Urinaria, il Policlinico di Foggia e l’Università di Foggia promuovono un’iniziativa rivolta ai cittadini con visite specialistiche gratuite e momenti di confronto con gli esperti del Centro Cure Incontinenza Urinaria della Clinica Urologica e Centro Trapianti di Rene.

L’appuntamento è in programma giovedì 16 luglio, dalle 15.30 alle 18, presso l’ambulatorio del Centro Cure Incontinenza Urinaria, situato al secondo piano del reparto di Urologia Universitaria del Policlinico di Foggia.

Le visite saranno effettuate dal dirigente medico urologo Francesco Pio Cinelli, insieme ai medici Giuseppe Liuzzi, Beatrice Martino, Giuseppe Ciavarella e all’infermiere Giuseppe De Cosimo, che offriranno consulenze gratuite ai cittadini interessati.

L’iniziativa si inserisce nella Giornata Nazionale promossa dalla FINCOPP, con il patrocinio del Ministero della Salute, e punta soprattutto a combattere uno dei principali ostacoli nella cura della malattia: il silenzio.

L’incontinenza urinaria, infatti, continua a rappresentare una condizione che molte persone vivono con imbarazzo, rinunciando spesso alle normali attività quotidiane, alla vita sociale e perfino all’attività fisica. Un comportamento che rischia di peggiorare la qualità della vita nonostante oggi siano disponibili percorsi terapeutici efficaci e personalizzati.

Gli specialisti ricordano che la patologia può interessare donne e uomini di qualsiasi età e che non deve essere considerata una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento. Al contrario, una diagnosi precoce consente di individuare il trattamento più adatto, che può spaziare dalla riabilitazione del pavimento pelvico alle terapie farmacologiche, fino alle procedure mini-invasive e agli interventi chirurgici nei casi più complessi.

L’obiettivo della giornata è quindi duplice: da un lato offrire un servizio concreto ai cittadini attraverso visite gratuite, dall’altro diffondere una maggiore consapevolezza su una patologia molto diffusa ma ancora poco affrontata apertamente.

Gli organizzatori invitano chi presenta sintomi o difficoltà a non rimandare il consulto specialistico e a superare il disagio che spesso accompagna questo disturbo.

«Non rimandare e non vergognarti di parlarne: una valutazione specialistica può aiutarti a ritrovare benessere psico-fisico e qualità della vita», è il messaggio lanciato dal Centro Cure Incontinenza Urinaria del Policlinico di Foggia, che per informazioni mette a disposizione il numero 0881 732650.