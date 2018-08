Foggia – Manfredonia, trans picchiato e chiuso nel bagagliaio dell’auto

Di:

È quanto accaduto ad un transessuale di mezza età a Foggia. A picchiarlo un cliente. Il trans si è incontrato con il suo aggressore nella periferia della città. Hanno poi raggiunto un appartamento a Manfredonia, un Comune nella provincia di Foggia, per fare del sesso a pagamento. Dopo l’amplesso, però, il cliente ha iniziato a picchiare il trans e togliendole cellulare e borsa. L’uomo ha poi rinchiuso la sua vittima nel bagagliaio della sua auto per poi lasciarla in aperta campagna sulla strada statale tra Manfredonia e Foggia. Il trans, solo e senza cellulare, ha iniziato a bussare alle porte delle case che si trovavano nelle vicinanze chiedendo aiuto. Sul posto è intervenuta la polizia che ha raccolto la denuncia. La vittima non ha fortunatamente riportato lesioni gravi. Ora è caccia all’aggressore.

fonte, testo integrale http://www.ilgiornale.it/news/cronache/foggia-trans-picchiato-e-chiuso-nel-bagagliaio-dellauto-1565274.html