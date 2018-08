Foggia. Tragedia Genova: annullati concerto e fuochi Ferragosto

Di:

Foggia. Il tradizionale concerto e i fuochi del Ferragosto a Foggia, questa sera non avranno luogo, in segno di cordoglio per le vittime del Ponte Morandi a Genova.

La decisione è stata presa dal Sindaco Franco Landella come simbolo della partecipazione della comunità foggiana al dolore dei familiari e del rispetto per tutti coloro i quali sono ancora impegnati nei lavori di recupero delle eventuali altre vittime del tragico evento.

“La festa patronale in onore della Madonna dei Sette Veli è e deve restare principalmente una celebrazione religiosa -ha sottolineato il sindacoLandella- e la devozione mariana ci spinge ad un momento di riflessione e di preghiera per chi è scomparso e per chi soffre. Avremo tempo per dedicarci alla musica e agli aspetti ludici del Ferragosto foggiano in un altro giorno”.

Il concerto ed i fuochi del Ferragosto saranno rinviati ad un giorno da concordare con il management di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli.