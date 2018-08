Pit-stop sulla SS 16 bis durante la migrazione delle Cicogne

Di:

Che il territorio della Provincia di Foggia rappresenti una delle aree di maggiore rilievo naturalistico a livello regionale (ma anche nazionale ed internazionale) si sapeva, che molte specie di fauna selvatica rare, minacciate e di rilevanza prioritaria frequentino questi siti era anche noto, ma oggi, è accaduto un fatto alquanto singolare, dice Matteo Caldarella, referente per la fauna selvatica del Centro Studi Naturalistici ONLUS.

Complice la variazione climatica e il temporale di oggi pomeriggio, uno stormo di cicogne bianche (Ciconia ciconia) ha dovuto effettuare, parafrasando, uno scalo tecnico, quasi un pit-stop durante il loro incredibile volo migratorio che le porterà, in breve, a svernare a sud del deserto del Sahara. Dopo la segnalazione dell’amico Angelo Di Gianni, guardia GEV della Provincia di Foggia, abbiamo effettuato un sopralluogo verificando che sui tralicci contigui alla SS 16 bis all’altezza dei primi insediamenti industriali a pochi km dal centro abitato di Foggia, una trentina di esemplari sostano in attesa del passaggio della perturbazione. ProsegueMatteo Caldarella “ si tratta di una specie che utilizza il volo veleggiato, quindi in condizioni di assenza di correnti di aria calda, non riesce a volare senza un dispendioso spreco di energie, pertanto, in queste condizioni climatiche, la specie sospende il volo in attesa della possibilità di utilizzo di correnti ascensionali di aria calda. Probabilmente hanno cercato di sollevarsi di quota utilizzando il calore che si forma in corrispondenza della città, ma la pioggia e l’abbassamento della temperatura le hanno fatte desistere. La singolarità è che, quasi a seguire la direttrice della strada statale nord-sud, si siano fermate proprio nei pressi di questa arteria stradale.

Per questa specie che spesso nidifica proprio sui tralicci elettrici, una delle minacce è rappresentata proprio dal rischio di elettrocuzione o dal rischio di impatto con le linee elettriche sospese, perciò in gran parte d’Europa sono utilizzati dei sistemi di messa in sicurezza e di mitigazione degli impatti sulle specie veleggiatrici che, ci auspichiamo, possano essere utilizzati presto anche da noi.

Per il gruppo di cicogne in pit-stop, che probabilmente già domattina sarà di nuovo in viaggio verso sud, non resta che un augurio di buon ferragosto sperando in condizioni più idonee al loro volo.