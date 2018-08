Riccardi “Plauso al corpo di Polizia locale”

Di:

Manfredonia. ”Un plauso al corpo di Polizia Locale di Manfredonia che d’estate con le alte temperature e d’inverno col freddo intenso non si risparmia in nome della sicurezza e della legalità. Mi preme evidenziare in maniera particolare gli interventi nell’area di Borgo Mezzanone, sede del CARA, affollato centro di accoglienza per extracomunitari. Qui i nostri operatori di PL, con appositi interventi messi in atto per contrastare le violazioni del codice della strada e a volte a rischio anche della propria incolumità, hanno raggiunto risultati notevoli.

Da ottobre ad oggi sono stati controllati 799 veicoli, emessi 136 verbali al codice della strada, sequestrati 109 veicoli, arrestate 4 persone e denunciata 1 a piede libero. Numeri importanti frutto di un lavoro intenso e svolto con responsabilità ed impegno, che magari non guadagna le prime pagine dei giornali, ma ci può dare la consapevolezza di essere protetti”.

Lo scrive su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.